Para cerrar su última gira mundial, Madonna realizó un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana en Río ante el mayor público en sus cuatro décadas de carrera. Vemos la galería de fotos.

Madonna transformó la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un mar de admiradores el sábado para el concierto de clausura de su última gira mundial, The Celebration Tour, que se ha presentado en 80 lugares del mundo desde el pasado octubre.

Este último concierto fue gratuito y atrajo al mayor público de la carrera de cuatro décadas de la superestrella del pop. Riotur, la agencia de turismo del Ayuntamiento de Río, calcula que 1,6 millones de personas acudieron a la playa para ver a Madonna.

Eso haría que el espectáculo superara en más de 10 veces el récord anterior de 130.000 espectadores de Madonna en el Parc des Sceaux de París en 1987.

Fue un final espectacular para la primera retrospectiva de la cantante, que incluyó grandes éxitos de su carrera, como 'Like a Prayer', 'Ray of Light', 'Hung Up' y 'Holiday', así como un vestuario y una coreografía elaborados.

El espectáculo comenzó con su éxito de 1998, 'Nothing Really Matters', cuya ovación elevó a una multitud reunida en la playa.

Aquellos que tuvieron la suerte de tener balcones con vista a la playa organizaron fiestas en casa para ver el espectáculo. Helicópteros y aviones no tripulados sobrevolaban la bahía y barcos a motor y veleros llenaban la bahía, lo que permitió que el público disfrutara del espectáculo por tierra, mar y aire..

Al comienzo del espectáculo, Madonna dijo a la multitud: "Estamos en el lugar más hermoso del mundo. Este lugar es mágico".

Vea algunas de las fotos del ambiente en Río este fin de semana:

Los admiradores de Madonna se vistieron de punta en blanco para su espectáculo gratuito en la playa en Río. Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ambiente en la playa de Copacabana Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La playa de Copacabana con 1.6 millones de personas Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Madonna se vistió con un kimono negro de Eyob Yohannes, y guantes de encaje Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La "Reina del Pop", de 65 años, con sus bailarines en el escenario Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Madonna presentó el último espectáculo de su Celebration Tour, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Madonna, a la izquierda, con una máscara, estuvo acompañada por el cantante brasileño Pabllo Vittar en el escenario de The Celebration Tour, en Río de Janeiro Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved