Por Euronews

La última etapa de la gira Celebration fue récord para la Reina del Pop. Más de 1,6 millones de personas llenaron la emblemática playa de Río.

Una avalancha de personas llenó la playa de Copacabana el sábado para ver el concierto gratuito de Madonna. La vasta extensión de arena de Río de Janeiro, Brasil, se ha transformado en una enorme pista de baile. Fue la última parada del Celebration Tour, su primera retrospectiva, que comenzó en octubre en Londres.

Según estimaciones de la Agencia de Turismo de la Ciudad de Río, 1,6 millones de personas asistieron al espectáculo. Como la cifra puede ser un poco fría, podemos hacer la comparación de como si Madonna tocase en Barcelona y acudiese toda la población de la ciudad catalana.

Esa cifra son más de 13 veces el récord de asistencia a conciertos de la artista con 130.000 personas en Parc des Sceaux de París en 1987. El sitio web oficial de Madonna promocionó el espectáculo como el más grande jamás realizado en sus cuatro décadas de carrera.

Madonna canta sobre sus grandes éxitos de los últimos 40 años

La "Reina del Pop" inició el espectáculo con su éxito de 1998 "Nothing Really Matters". Grandes aplausos se alzaron de la bulliciosa muchedumbre, compacta y aplastada contra las barreras.

Otros organizaban fiestas en apartamentos y hoteles muy iluminados con vistas al paseo marítimo. Helicópteros y drones sobrevolaban la multitud, y los barcos a motor y de vela anclados frente a la playa llenaban la bahía.

"Estamos en el lugar más hermoso del mundo", dijo Madonna, de 65 años, a la multitud. Señalando la vista del océano, las montañas y la estatua del Cristo Redentor que domina la ciudad, agregó: "Este lugar es mágico".

Madonna interpretó sus éxitos clásicos, incluyendo "Like A Virgin" y "Hung Up". Para la introducción de "Like A Prayer", su cabeza estaba completamente cubierta por una capa negra, con un rosario en las manos. Luego, la estrella rindió un emotivo homenaje a "todas las luces brillantes" perdidas por el SIDA cantando "Live to Tell", con una imagen en blanco y negro.

Conciertos anteriores que batieron récords en Copacabana

Ya se han llevado a cabo varios conciertos a gran escala en la playa de Copacabana, incluido el concierto de Nochevieja de Rod Stewart en 1994, que atrajo a más de 4 millones de fanáticos y fue el concierto de rock gratuito más grande de la historia, según Guinness World Records.

Muchos de esos espectadores, sin embargo, también habían venido a ver el espectáculo de fuegos artificiales en Río, por lo que una comparación más adecuada podría ser con los Rolling Stones en 2006, que vieron a 1,2 millones de personas acudir a la arena, según la policía militar de Río, como informó el periódico Folha de Sao Paulo en ese momento.