De las zonas rurales al cambio climático: En las candidaturas de Eurovisión de este año hay más política de la UE que en 'Europapa'.

"Nos encanta la música. Eso es lo que puedo decir", dijo un portavoz de la Comisión tratando de esquivar una pregunta a principios de esta semana sobre si el Ejecutivo de la UE tiene un favorito personal para la final.

Aunque la Comisión no se haya pronunciado, las canciones del concurso -que el año pasado vieron más de 162 millones de espectadores- parecen inclinarse cada vez más hacia Bruselas, y algunas incluso hacen referencia más o menos explícita a la UE.

Este es claramente el caso de 'Europapa', del cantante neerlandés Joost Klein, una canción evidentemente proeuropea que ya se ha ganado el corazón de muchos entusiastas de la UE.

En su oda a la integración europea, Klein alaba la libertad de circulación que le permite visitar a su amigo en Francia o dar un largo paseo hasta Viena sin pasaporte.

Pero hay mucho más sobre las políticas de la UE que esta referencia al espacio de Schengen en la edición de Eurovisión de este año. He aquí las interpretaciones del equipo de 'Euronews' dedicado a las políticas de la UE sobre las canciones que se escucharán el sábado.

La estrategia rural de la UE

Desde el comienzo de la semana eurovisiva, la canción croata 'Rim Tim Tagi Dim', de Baby Lasagna, es la favorita de las casas de apuestas, que prevén una victoria fácil para él en la gran final.

A pesar de su melodía bailable, la letra de la canción cuenta la triste historia de un joven obligado a abandonar su hogar en una comunidad rural para buscar fortuna en la ciudad.

"Ya soy mayor, me voy y vendo mi vaca", canta Baby el Croata, que procede de una remota zona costera.

El fenómeno de la despoblación rural es un tema recurrente para la Comisión, que intentó atajarlo y revertirlo en 2021 lanzando su visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, que proponía un pacto rural y un plan de acción rural.

En la presentación del plan de acción rural, la vicepresidenta de la Comisión, la también croata Dubravka Šuica, dijo que "las zonas rurales son a menudo olvidadas, pero son el corazón palpitante de nuestras sociedades."

El croata Baby Lasagna es el favorito de las casas de apuestas y lleva la difícil situación de la despoblación rural al escenario de Eurovisión. Sarah Louise Bennett/Sarah Louise Bennett (EBU)

Mano dura con las drogas, mano blanda con el alcohol: La política de la UE sobre factores de riesgo

La canción de Estonia ya ha sido apodada por sus seguidores "La canción de las drogas": su contenido enumera algunos de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles (ENT), para las que la UE tiene una estrategia específica.

En algunos de los versos, los estonios 5MIINUUST x Puuluup parecen estar en una línea similar a la de las instituciones europeas: condenan enérgicamente el consumo de drogas, al tiempo que suenan un poco más emolientes sobre el consumo de alcohol: "No conozco las drogas, conozco el refresco y la sidra/ No sabría decir la diferencia entre vitamina y speed".

"Evitamos las drogas sólo porque no somos ricos/ En la trastienda de nuestra granja sólo hay IPA (alcohol isopropílico) en la mesa", continúa la canción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha criticado a la UE por su laxitud con el alcohol, y no parece que la entrada de Estonia vaya a contribuir a la causa.

Los estonios 5MIINUUST x Puuluup celebran su pase a la Gran Final de Eurovisión Alma Bengtsson/Alma Bengtsson (EBU)

Salud mental

La salud mental es otro tema importante en la música y en la política de la UE.

"No mires ahora / O me verás llorar ríos podría ahogarme" y "no quiero perderme tan cruelmente voy a la deriva dentro y fuera de lo que soy" son sólo algunas de las muchas referencias que el cantante letón Dons hace a problemas de salud mental como la depresión en su canción Hollow.

La letra presenta una profunda visión emocional de sus inseguridades, demonios interiores y sentimientos. Otra favorita de los corredores de apuestas, la italiana Angelina Mango, se lamenta de un tedio que recuerda a la época de COVID: "Muero sin morir/ En estos días gastados/ Vivo sin sufrir/ No hay cruz más grande".

Se calcula que unos 84 millones de personas en la UE padecían problemas de salud mental antes de la pandemia del COVID, y que casi la mitad de la población del bloque había experimentado problemas psicosociales.

Aunque hablar de salud mental ha sido tabú durante muchos años, la estrategia de la UE pretende normalizar la conversación sobre estos problemas y que deje de ser una de las llamadas "pandemias silenciosas".

La italiana Angelina Mango se clasifica automáticamente para la Gran Final del sábado. Corinne Cumming/Corinne Cumming (EBU)

Cambio climático y política oceánica

Eurovisión se celebra este año en Suecia, patria de la activista climática Greta Thunberg. En su discurso más famoso en Davos, en el Foro Económico Mundial de 2019, utilizó una poderosa analogía para describir la crisis climática diciendo que "nuestra casa está ardiendo".

Podemos ver atisbos de esta metáfora en 'Firefighter', la entrada de Georgia este año cantada por Nutsa Buzaldze. "El techo se está cayendo, las ventanas están ardiendo, cada vez es más difícil respirar", dice la letra, invitando al bombero del título a "apagar el fuego".

Las políticas medioambientales del bloque parecen tocar también la fibra sensible de la actuación de Francia, ya que Slimane promete crear "un océano en el fuego".

Aunque aparentemente trata sobre el dolor del amor no correspondido -un clásico de Eurovisión-, ¿se trata de un alegato sobre el impacto del aumento de la temperatura global en la vida marina?

Si existe alguna relación entre la cantautora francesa y el personal del departamento de océanos de la Comisión Europea, DG MARE, la desconocemos.