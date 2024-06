Si perteneces a un sistema arcaico de poder hereditario, siempre habrá compradores.

PUBLICIDAD

Una pequeña cabra de cerámica atribuida al rey Carlos III se ha vendido en una subasta en el Reino Unido por más de 11.000 libras esterlinas (13.000 euros). El pequeño animal de cerámica, que había sido atesorado durante 55 años por el canadiense Raymond Patten, fue subastado la semana pasada, vendiéndose a un comprador privado estadounidense por un precio considerable.

La obra de arte recién descubierta alcanzó las 8.500 libras esterlinas (10.000 euros), con un total de 11.407 libras (unos 13.400 euros) en la subasta de Hansons Auctioneers, en Staffordshire.

La baratija de cerámica fue regalada a Patten por una tía abuela que trabajaba como cocinera en la Universidad de Cambridge y que le dijo que la había hecho el entonces Príncipe Carlos.

La cabra de cerámica del, por entonces, príncipe Carlos. Hansons/SWNS

Carlos estudió Arqueología y Antropología (y luego Historia) en el Trinity College en los años sesenta (1967 a 1970), y fabricó la cabra durante su época universitaria. Al parecer, es la única pieza de cerámica que se sabe que fabricó el ahora Rey, lo que explica su precio.

Lo que no se explica es qué hacía haciendo una cabra de cerámica. Pero todo el mundo necesita un pasatiempo para evadirse de los exámenes. Charles Hanson, de Hansons Auctioneers, dijo: "Raymond decidió desprenderse de la cabra por su importancia histórica. Está en edad de jubilarse y quería encontrarle un nuevo hogar donde pudiera atesorarla durante décadas".

Los subastadores ya habían vendido dibujos de la infancia del Rey Carlos de Inglaterra sobre su madre y su padre, la Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo. Con las inscripciones "Mamá" y "Papá", fueron realizados por Carlos cuando tenía cinco o seis años. En junio del año pasado alcanzaron una prima total de 59.800 libras (70.000 euros).

´'Mamá´' y ´'Papá', dibujos realizados por Carlos III en su infancia. Hansons/SWNS

El Rey Carlos III empezó a pintar en los años 70, y ha dicho que le transporta "a otra dimensión". En 2022 salió a la venta uno de sus cuadros, la primera vez que se imprimía un cuadro de un monarca reinante. Fue descrito por la crítica de arte Estelle Lovatt como: "No es horrible. No es espantoso, pero no es genial".

Me parece que esa descripción podría aplicarse a la cabra de cerámica. Pero, de nuevo, si formas parte de un sistema arcaico de poder hereditario que parece pertenecer a la Edad Media, siempre habrá compradores.