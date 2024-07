Mientras Wimbledon cautiva al público de todo el mundo, es el momento perfecto para adentrarse en el mundo del tenis más allá de las pistas de SW19 con nuestras mejores selecciones de películas y documentales sobre tenis.

Para complementar la emoción de este emblemático torneo sobre hierba, hemos preparado una selección de películas y documentales imprescindibles que celebran el juego, la pasión y el drama del tenis.

Así que prepare las palomitas y la bebida que prefiera, porque tenemos todo lo que necesita: desde biopics apasionantes y comedias románticas lacrimógenas hasta documentales reveladores y docuserie de acceso total entre bastidores.

La belleza de estas películas radica en que, aunque el tenis desempeña un papel protagonista, también hay muchos altibajos de la vida y el amor fuera de la pista para cualquiera que no se conmueva tanto por las pequeñas pelotas verdes.

'Batalla de sexos'

Emma Stone y Steve Carell encabezan un reparto de lujo en esta desenfadada película de 2017 inspirada en el partido de tenis de exhibición de 1973 entre la número uno del mundo femenino Billie Jean King y el excampeón masculino Bobby Riggs, con un toque de espectáculo. El choque ayudó a desencadenar cambios que transformaron la suerte del juego femenino.

'Batalla de sexos' | Trailer | 2017

'El método Williams' (King Richard)

Will Smith ganó el Oscar al "Mejor Actor" por esta película (y creo que todos recordamos la ceremonia de los Oscar de ese año, Chris Rock desde luego). La película se basa en la historia del ascenso al estrellato de Venus y Serena Williams, guiadas por la determinación de su padre, Richard (Smith).

'El método Williams' – Official Trailer

'Borg contra McEnroe'

Este drama biográfico, protagonizado por Sverrir Gudnason y Shia LaBeouf, se adentra en la intensa rivalidad entre el gran sueco Björn Borg y la ardiente leyenda estadounidense John McEnroe, que culminó en su icónica final de Wimbledon en 1980.

'Borg vs McEnroe'

'Wimbledon: Amor en juego'

'Wimbledon' es una comedia romántica de 2004 protagonizada por Paul Bettany y Kirsten Dunst. Bettany interpreta a un tenista profesional que lucha contra la edad y la forma física. Tras conocer a una joven jugadora y estrella emergente (Dunst), redescubre su deseo de volver a competir al más alto nivel en Wimbledon, posiblemente el campeonato de tenis con más historia.

Wimbledon (2004) Official Trailer

'Challengers'

Recientemente estrenada, Challengers es la última película de Luca Guadagnino y está protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist. La ex prodigio del tenis Tashi entrena a su marido para que triunfe, pero su regreso depende de derrotar a su ex mejor amigo, que también es su ex novio. Nuestro crítico de cine residente, David Mouriquand, quedó bastante impresionado , pero nuestra colega Lauren Chadwick tuvo una visión alternativa para nivelar el partido.**

Challengers - Official Trailer

'Match Point'

Dirigida por Woody Allen y protagonizada por Jonathan Rhys Meyers y Scarlett Johansson, Match point es un thriller psicológico de 2005 en el que un ex tenista profesional se casa con una familia adinerada. Su posición social se ve amenazada cuando comienza a tener un romance con la novia de su cuñado.

Match Point - trailer

Documentales

Prepárese para recibir una serie de documentales sobre tenis este mes, ya que el interés por este deporte de raqueta no muestra signos de disminuir.

Ya se ha producido un cambio de guardia con la retirada de uno de los mejores jugadores masculinos, Roger Federer, y es muy probable que le siga Andy Murray, mientras que Rafael Nadal también ha puesto en duda su futuro.

Todo esto significa que la nostalgia está muy presente, así que relájese con estas profundas inmersiones en lo que ocurre fuera de la pista y más allá.

'Strokes of Genius'

Este fabuloso documental explora la rivalidad entre dos de los mejores jugadores de este deporte, Roger Federer y Rafael Nadal, y en particular la épica batalla a cinco sets y cinco horas entre ambos por el título de campeón de Wimbledon en 2008.

Strokes of Genius - trailer

¡Ciudadano Ashe¡

El documental de 2021, dirigido por Rex Miller y Sam Pollard, se centra en la vida y la carrera del tres veces ganador del Grand Slam Arthur Ashe y su impacto en el tenis y el activismo contra el VIH.

Citizen Ashe - Official Trailer

'El amor no vale nada'

Jason Kohn nos adentra en el mundo de uno de los entrenadores de tenis más famosos, Nick Bollettieri. Bollettieri (fallecido en 2022), un feroz disciplinario, entrenó a una generación de campeones de tenis y números uno del mundo, pero su implacable deseo de ganar le costó la relación que más valoraba: su relación con Andre Agassi.

Love Means Zero - Official Trailer

'Venus y Serena'

Dirigido por Maiken Baird y Michelle Major, Venus y Serena es un documental de 2012 que se sumerge en las vidas y carreras de las grandes del tenis, Venus y Serena Williams.

Venus and Serena - Official Trailer

'Break Point'

Netflix lanzó 'Break Point'. La docuserie (ahora cancelada tras su segunda temporada) ofrece a los espectadores una mirada entre bastidores a algunos de los principales jugadores y torneos de los circuitos ATP y WTA.

'Break Point' | Official Trailer | Netflix

'Andy Murray: Resurgiendo'

Olivia Cappuccini documenta el periplo de Andy Murray por las lesiones entre 2017 y 2019, mostrando su vulnerabilidad desde la cirugía hasta su vida hogareña. Revela por qué el mejor tenista británico soportó tanto para volver al deporte que ama. Se espera que los índices de audiencia se disparen tras su emotiva despedida de la Pista Central de Wimbledon después de su derrota en dobles junto a su hermano.