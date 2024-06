La inteligencia artificial está alterando como nunca la forma en que vivimos y trabajamos. Ahora está llevando el mundo del deporte, tanto para los competidores como para los aficionados, a una nueva dimensión.

"Decimos: tú ves tenis, nosotros vemos datos. Si ves golf, vemos datos", dijo a 'Euronews Culture' Jonathan Adashek, Vicepresidente Senior de Marketing y Comunicaciones de IBM, en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

La empresa tecnológica está combinando el fenómeno actual de los macrodatos con el poder de la inteligencia artificial para proporcionar a los deportistas información más detallada sobre su rendimiento y su posición frente a la competencia.

Pero también está ayudando a mejorar la experiencia de los aficionados, ofreciéndoles experiencias más inmersivas, accesibles y personalizadas, en medio de unas expectativas de contenido cada vez mayores y de cambios en el consumo.

Wimbledon apuesta por la IA generativa

Este año, Dell y el All England Lawn Tennis Club, que organiza Wimbledon, lanzan una nueva función de inteligencia artificial generativa para ofrecer a los aficionados información sobre los jugadores a medida que avanzan en el campeonato.

La función "Ponte al día", a la que se accede a través del sitio web y la aplicación de Wimbledon, mostrará fichas de los jugadores antes y después de los partidos, con historias y análisis de los jugadores generados por la IA. Se personalizarán en función de las preferencias del usuario y de datos como su ubicación, empezando por sus tenistas favoritos.

Antes del partido, los aficionados recibirán un análisis de sus actuaciones recientes y sus probabilidades de ganar. Después del partido, habrá estadísticas clave y resúmenes disponibles.

Impulsar la accesibilidad en el deporte

La IA generativa también se desplegará en Wimbledon este año para ofrecer a los aficionados acceso a los partidos fuera de las pistas principales, incluidas las pruebas en silla de ruedas. Forma parte de un centro digital de partidos mejorado, que generará automáticamente resúmenes antes y después de los encuentros.

"Estuve hablando con alguien que fue tenista profesional durante unos años y ocupó el puesto 864, creo. Era su mejor clasificación mundial. Y me dijo: 'Cuando yo jugaba, siempre estaba en esas pistas exteriores y mi familia, que no podía viajar para ver los partidos, no podía verme'", explicó Adashek.

"Ahora, si jugara hoy, mi familia podría verme, mis amigos podrían verme, mi comunidad podría verme'. Realmente puede crear una base de aficionados mucho más amplia y atraer a más gente a la afición, al deporte."

Los aficionados al tenis dan la bienvenida a la tecnología

En un nuevo estudio de IBM y Morning Consult, el 55% de los aficionados al tenis de todo el mundo encuestados afirman que creen que la IA tendrá un impacto positivo en el deporte. En cuanto a la IA generativa, se citaron las actualizaciones en tiempo real, los contenidos personalizados y las perspectivas únicas sobre cómo podría mejorar su experiencia.

Pero no es sólo en el tenis donde IBM quiere dar un golpe de efecto a la experiencia de la IA, destacó Adashek.

"Si nos fijamos en otras actividades deportivas que estamos llevando a cabo, como el Masters, podemos tomar una ronda completa de golf de cualquier jugador del torneo, verla en menos de tres minutos y tener comentarios generados por IA en inglés o español para cada golpe que juegue", dijo.

¿Se quedarán vacías las gradas?

Toda esta disrupción de la IA llega tras la pandemia, que impulsó el auge de las experiencias aumentadas en casa para los aficionados al deporte, conectando a los espectadores con la acción física.

Con la continuación de este impulso digital, ¿podría marcar esto el principio del fin de las audiencias en directo en estadios y otros recintos?

"A millones de personas les encanta ir a ver un partido o un encuentro, y no creo que eso cambie", vaticina Adashek. "Creo que simplemente les proporcionará más información mientras lo ven".