El partido de extrema derecha Agrupación Nacional no está de acuerdo con casi ninguna de las medidas restrictivas vigentes para abordar el cambio climático, sobre todo, las que dicen que "castigan" a los franceses.

Las iniciativas climáticas ocupan un lugar destacado en los manifiestos de todos los partidos que participarán en las próximas elecciones francesas, pero muchas de sus propuestas se oponen radicalmente a la transición climática.

El partido también ha priorizado la energía nuclear en su manifiesto, centrándose en invertir en ella frente a otras energías renovables como la eólica.

"Lo que queremos es simplemente una moratoria sobre la construcción de nuevos aerogeneradores para, una vez más, relanzar la energía nuclear y poner fin a estas energías intermitentes que no producen suficiente electricidad para los ciudadanos", afirma Alexandre Loubet, de Agrupación Nacional.

La energía nuclear también es la opción favorita de la coalición gobernante, que ha prometido construir 14 nuevos reactores para garantizar la independencia energética del país.

Sin biodiversidad, no hay supervivencia humana

"Necesitamos utilizar todas las palancas a nuestra disposición, y eso significa energías renovables a gran escala, porque es lo que se necesita ahora, y energía nuclear, porque la transición ecológica no se detiene dentro de 5, 10 o 15 años", dice Christophe Béchu, de la coalición francesa Juntos, fundada por el actual presidente, Emmanuel Macron.

Sin embargo, el partido que aplica las medidas medioambientales más estrictas es el izquierdista Nuevo Frente Popular.

Abordar el cambio climático es el tema principal de su agenda, con un manifiesto que pide una nueva ley energética y climática que convertiría el ecocidio en un delito.

"Somos los únicos que lo llevamos y lo haremos mientras sea necesario, porque incluso para aquellos que dicen: 'No me importan las abejas, no me importan las aves', lo que no entienden es que sin polinización, sin biodiversidad, no hay supervivencia humana, no hay alimento posible", dice Marine Tondelier, del Nuevo Frente Popular.

Las elecciones legislativas comienzan este fin de semana y la primera ronda de votación tendrá lugar el domingo.