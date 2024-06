En el Museo Nacional de Cracovia, ya puedes oler y comprar el olor de la 'Dama de armiño' de Leonardo da Vinci.

PUBLICIDAD

El almizcle crujiente de un libro viejo. El dulce aguijón del perfume de una amante en el cuello de un abrigo. Los olores acentúan nuestras experiencias y nos unen a los objetos, sus recuerdos imaginarios se filtran en nuestro subconsciente.

Pero, ¿hasta dónde puede llevarnos el olfato cuando se trata de experimentar obras maestras? ¿Podríamos, por ejemplo, sentir realmente que estábamos allí cuando se creó por primera vez 'La dama del armiño'?

Un equipo de investigadores de Polonia y Eslovenia está intentando averiguarlo, tras desarrollar un rotulador perfumado del cuadro de Leonardo da Vinci del siglo XV, que los visitantes del Museo Nacional de Cracovia ya pueden oler mientras miran a los ojos de Cecilia Gallerani.

"Un pequeño olor, dos como máximo, es suficiente para reconocer el olor", afirma el investigador principal. Kraków University of Economics

"Las instituciones suelen percibir los olores emitidos por las instalaciones como información innecesaria, y quizá incluso como contaminación indeseable. Sin embargo, a partir de ahora, los visitantes podrán explorar el olor de los objetos históricos de una forma completamente nueva y poco explorada. Este proyecto es realmente innovador", afirma Elżbieta Zygier, Conservadora Jefe del Museo Nacional de Cracovia.

Desarrollado mediante análisis químicos, el rotulador intenta reproducir el olor que habría tenido el objeto.

Podemos sentir el elemento de la madera de nogal, porque la tabla de nogal se utilizaba como base del cuadro, y el olor de las pinturas al óleo Tomasz Sawoszczuk Investigador principal del proyecto en la Universidad de Economía de Cracovia.

"Es un olor a museo histórico muy agradable", añade, subrayando también que basta con una pequeña inhalación, dos como máximo.

Además, hay que cambiar el rotulador cada tres o cuatro semanas: "Después de un mes ya no huele igual".

La primera biblioteca mundial de olores de objetos históricos

Como parte del proyecto Odotheka, la primera biblioteca mundial de olores de objetos históricos, el equipo de Sawoszczuk trabaja en colaboración con colegas de la Universidad de Liubliana y el Museo Nacional de Eslovenia para recrear los olores de otros nueve objetos de gran importancia para el patrimonio polaco y esloveno.

Entre ellos, una tabaquera perteneciente a Franc Prešeren, el poeta nacional esloveno, y un polvo higiénico fabricado en Cracovia en los años veinte que ganó una medalla de oro en una exposición en París y fue anunciado en los periódicos por Pola Negri, una estrella de Hollywood de origen polaco.

El proyecto se inició en 2021, después de que el Museo Nacional de Cracovia pidiera a Sawoszczuk que evaluara la calidad del aire dentro de la carcasa de cristal que albergaba "Dama con armiño".

"Simplemente pensé, vale, soy una de las pocas personas en el mundo que puede acercarse al objeto sin ningún cristal y que estaría bien recoger el olor de este cuadro y sacarlo a la luz".

Aunque todo tiene intrínsecamente un olor, éste también evoluciona con el tiempo dependiendo de lo que le ocurra a un objeto y de dónde se almacene. De este modo, nunca se puede captar realmente el olor original de algo, pero sí trazar una línea temporal.

"No medimos ni recreamos el olor original de los objetos, porque los objetos tienen su propia historia. Somos conscientes de que en el camino histórico de los objetos, estuvieron en lugares diferentes. Fueron sometidos a distintos tratamientos de conservación".

¿Otra ventaja añadida? Los tratamientos de conservación hacen que los malos olores sean una rareza.

Turismo sensorial

"Los olores tienen un poder de persuasión más fuerte que el de las palabras, las apariencias, las emociones o la voluntad", escribió el escritor alemán Patrick Süskind en su novela de 1985 "Perfume: historia de un asesino".

Aun así, ni siquiera el chef británico Heston Blumenthal, galardonado con una estrella Michelin, pudo convencer al público del cine de que comer y oler pasta de pescado fermentada durante la proyección de la adaptación cinematográfica del libro en 2011 fuera una buena idea.

Los olores podrían ayudar a los discapacitados visuales a conectar con los objetos históricos. Canva

Durante décadas, las salas de arte han contemplado formas de hacer más atractiva la experiencia de ver algo mediante técnicas multisensoriales.

Aunque a veces resulte efectista (la película de William Castle The Tingler, de 1959, y sus butacas vibratorias) o deslucida y exagerada (las exposiciones de arte inmersivas), la incorporación de elementos más táctiles a los espacios culturales tiene sentido en una era digital en la que los establecimientos tienen problemas de financiación y la gente necesita más convencimiento para salir a la calle.

PUBLICIDAD

También responde al adagio de Maya Angelou de que la gente nunca olvidará cómo le has hecho sentir.

Nosotros [el equipo de investigación] bromeábamos diciendo que ahora es como hacer turismo en 4K: No sólo usas los ojos para ver los objetos, no sólo usas los oídos con la audioguía, no sólo usas el tacto porque, fuera de la vitrina de "La dama del armiño", está la copia en 3D de la misma, así que puedes tocar la copia", dice Sawoszczuk.

Esperamos que todo esto, junto con los aromas, cree una experiencia realmente envolvente que mejore nuestra comprensión y respuesta emocional a lo que estamos viendo.

Y lo que es más importante, la adición de olores adaptados podría mejorar enormemente la experiencia en galerías y museos para las personas ciegas o con visión parcial, ayudándolas a sentirse más conectadas con los objetos históricos.

"Una de las partes más importantes de este proyecto es estudiar las emociones de la gente después de la exposición. También haremos lo mismo con las personas ciegas y les preguntaremos si esta forma de hacer turismo con el olfato les resulta atractiva, y cómo influye en sus emociones sobre la propia exposición. Esto es lo que queremos recoger", dice Sawoszczuk.