Por Garfield Myrie

La promesa de José Manuel Albares de retirar los símbolos franquistas ha quedado bloqueada después de que un tribunal ordenase a volver a colgar el retrato del general Francisco Gómez-Jordana y Sousa.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recurrirá la orden de un juez de volver a colgar en el Ministerio de Asuntos Exteriores un retrato del general franquista Francisco Gómez-Jordana y Sousa.

La decisión judicial supone un desafío a la controvertida ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que da respaldo legal a una serie de iniciativas antifranquistas, entre ellas la retirada de símbolos franquistas.

La oposición a la retirada del retrato fue presentada por el abogado del nieto del general, Íñigo Gómez-Jordana. El tribunal falló a su favor al determinar que no se había seguido el procedimiento adecuado antes de retirar la obra de arte de la Escuela Diplomática que fundó Sousa.

La sentencia afirmaba que el Ministerio "no había iniciado un procedimiento mínimo de comprobación de los datos, ni había dado al interesado oportunidad alguna de presentar pruebas", y añadía que se trataba de "un defecto sustancial que vulnera las normas básicas del procedimiento administrativo".

Al tomar posesión de su cargo en julio de 2021, Albares se comprometió a eliminar todos los vestigios de Francisco Franco de su Ministerio y de las misiones diplomáticas. El ministro socialista ha supervisado el desmantelamiento de más de mil objetos, incluidos escudos, retratos, vajillas y un mural.

El dictador español Francisco Franco. AP Photo

Al defender la decisión de retirar la obra de arte, el Ministerio dijo que el retrato incumplía la nueva ley, que establece que "no serán visibles los retratos de militares y ministros relacionados con la sublevación militar o el sistema represivo de la dictadura", por lo que "no podrán exhibirse en lugares representativos y, en particular, en despachos u otras dependencias de altos cargos, zonas de uso común o de acceso público".

Ha retirado los retratos de tres ministros de Asuntos Exteriores franquistas: Juan Beigbeder Atienza, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, y José Félix de Lequerica. Los críticos de Albares han sugerido que es demasiado entusiasta en su purga franquista. Un jurista le explicó a 'El Confidencial' que Albares se paseó por la escuela diplomática y el Ministerio señalando cuadros y dando la orden de retirarlos al sótano.