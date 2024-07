La 'Horticultural Trades Association' del Reino Unido y grupos afines de toda Europa advierten de que los nuevos controles fronterizos no están funcionando

PUBLICIDAD

Los organismos comerciales que representan a los centros de jardinería del Reino Unido y la UE han firmado una carta abierta en la que piden a los líderes políticos que aborden la "crisis" fronteriza posterior al Brexit.

Afirman que los nuevos cambios en los procedimientos de importación, aplicados en abril, están causando retrasos, daños y costes adicionales a quienes introducen plantas en el Reino Unido. "El Reino Unido tiene una frontera única con la UE en términos de comercio de plantas y productos vegetales", dice la carta.

"En ningún otro lugar del mundo hay una frontera que vea tal volumen de plantas y productos vegetales comercializados entre países que no tienen una forma de acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS), reconocimiento o acuerdo".

Los grupos reclaman "un diálogo y una acción constructivos" de cara a las elecciones generales británicas del 4 de julio. Entre los firmantes figura la Horticultural Trades Association UK, que representa a unos 1.400 minoristas de jardinería. Entre los organismos de la UE que apoyan las peticiones figuran la Asociación Holandesa de Material de Vivero y Bulbos de Flores y la Asociación Internacional del Comercio de Flores, con sede en Bruselas.

Las plantas de "alto riesgo" ya no se controlan en los viveros

Las normas introducidas a principios de este año suponen que los productos vegetales y animales procedentes de la UE que lleguen al Reino Unido se someterán a controles más exhaustivos.

Antes de su aplicación, la mayoría de los productos importados de la UE no estaban siendo controlados, una medida temporal para dar tiempo a las empresas a adaptarse a los cambios post-Brexit.

A partir de ahora, los productos que presenten un riesgo medio para la salud de la población y el medio ambiente del Reino Unido se someterán a pruebas de detección de plagas y enfermedades.

Los productos de alto riesgo también se inspeccionarán ahora en la frontera, mientras que antes se controlaban una vez llegados a su destino. Los grupos hortícolas afirman que el nuevo sistema es menos eficaz a la hora de detectar plagas y enfermedades, pero también corre el riesgo de causar problemas de liquidez a algunas empresas.

Según sus previsiones, los costes de importación aumentarán más de un 25% debido a la mayor duración de los trayectos y las aplicaciones, el aumento de los daños a las existencias y las tasas relacionadas con los propios controles.

Para un solo camión, calcularon que los costes añadidos de los controles podrían alcanzar las 1.740 libras (2.052 euros) si un proveedor trae 12 lotes diferentes de plantas. Las organizaciones profesionales tacharon estos gastos de insostenibles para las pequeñas empresas.

Plantas marchitas en camiones de espera

En la carta, una empresa afirma que tres de sus vehículos que transportaban plantas fueron retenidos durante 44 horas en un puesto fronterizo por un problema de software. "Resultó que se trataba de un análisis de la APHA para detectar un insecto concreto, cuyos resultados tardaron tanto en llegar que las numerosas plantas a bordo de los remolques habían muerto, se habían podrido o se habían marchitado", declaraba el documento.

Afirmaba que el operador portuario, que no operaba las 24 horas del día, estaba ilocalizable: "El transportista y el agente no sabían nada de lo que ocurría con las plantas, que no estaban cuidadas". Otra empresa de transporte declaró que 23 de sus camiones fueron inspeccionados durante la primera semana de controles.

Esto provocó 93 horas de espera de los conductores, lo que costó a la empresa 38.000 libras en pagas extra (44.819 euros). No sólo supone una carga para los presupuestos de las empresas, sino que las organizaciones profesionales han expresado su preocupación por el bienestar de los conductores.

Afirman que a menudo los conductores no tienen acceso a instalaciones de aseo adecuadas, ni a comida y bebidas calientes, cuando sus tiempos de espera superan regularmente las 10 horas.

"Mientras las elecciones provocan una pausa política, como asociaciones que representan a toda la cadena de suministro, pedimos que quien gane en las urnas se comprometa a buscar soluciones de forma inmediata y urgente con la industria hortícola", señalan los grupos en su carta al Gobierno.

"Como sector compuesto en su mayoría por PYME, pero que también abastece a grandes minoristas, que están sujetos a los impactos climáticos, las limitaciones laborales y otros aumentos de los costes de los insumos, los impactos de los cambios fronterizos están golpeando más duro y con mayor impacto".

El Gobierno ha declarado que está colaborando estrechamente con los comerciantes para garantizar la tramitación eficaz de las mercancías. También está publicando orientaciones para las empresas sobre cómo reducir los retrasos.