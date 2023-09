Las protestas y demandas para que el Reino Unido se reincorpore a la UE están creciendo constantemente enel país, donde la mayoría dice que el Brexit ha fracasado.

El pasado sábado unas 20.000 personas se manifestaron en Londres para pedir a los líderes políticos que emprendan otra compleja y muy polémica vía de negociación con Bruselas.Alrededor del 62% de los británicos cree que el Brexit es un fracaso, según la empresa británica de sondeos YouGov.

La economía británica se ha visto afectada por el Brexit; en concreto, los precios subieron un 25% desde enero de 2021 hasta marzo de este año, ya que se añadieron 6.950 millones de libras (8.000 millones de euros) a los costes de los alimentos, como consecuencia de las barreras comerciales adicionales derivadas de la salida del mercado único.

Según el informe de la London School of Economics, el impacto lo han notado más los más pobres de la sociedad, que gastan mucho más de sus ingresos en alimentación. Además, los investigadores del Centro para la Reforma Europea estiman que la inversión empresarial fue un 23% menor de lo que habría sido en 2020/21 debido al Brexit.

El activista pro-UE Femi Oluwole dice el Brexit ya no convence a la mitad de la sociedad como sucedía antes. "Tenemos a Nigel Farage diciendo que el Brexit ha fracasado y que no nos ha ayudado económicamente en absoluto", ha apuntado.

"Así que los Brexiters han abandonado, al menos esta versión del Brexit. Siguen saliendo con cosas como 'Oh, nosotros haríamos el Brexit de otra manera'. Pero el público ha abandonado la idea de que se puede hacer que el Brexit funcione", ha dicho a Euronews. Además ha añadido que el argumento de la "soberanía" ya no prevalece en el debate y que la realidad del coste del Brexit está empezando a hacer mella.

"Los debates que mantuvimos hace seis o siete años sobre la soberanía de Gran Bretaña y todo ese tipo de cosas... se han acabado. Nos enfrentamos al hecho de que hay cosas más importantes en la vida. ¿Puedes alimentar a tus hijos ahora mismo?", se pregunta Oluwole.

"La mitad de las familias con bajos ingresos en el Reino Unido se saltan comidas para alimentar a sus hijos. No podemos permitirnos el Brexit si no podemos permitirnos comida, no podemos permitirnos el Brexit", ha asegurado.

¿Un posible retorno a la UE?

Si el Reino Unido decidiera reincorporarse a la UE, sería un club muy distinto del que abandonó. Las crisis a las que se ha enfrentado Europa han dado lugar a importantes cambios fundamentales hacia una unión más estrecha e interdependiente.

Es difícil saber qué papel o posición habría adoptado el Reino Unido en cada una de estas decisiones si se hubiera quedado. ¿Habría bloqueado, suavizado o apoyado el Mecanismo de Rescate y Recuperación (MRR) nacido de la destrucción de determinados sectores económicos por la pandemia del COVID-19?

Por primera vez, la UE pidió dinero prestado en nombre de los Estados miembros y lo distribuyó en forma de subvenciones y préstamos. Esto habría ido en contra de la firme desaprobación expresada por el Reino Unido del término "una Europa cada vez más estrecha".

También ha habido una cooperación mucho más estrecha en materia de seguridad y defensa, incluido el uso del Fondo de Apoyo a la Paz para proporcionar armas letales a Ucrania. Y está en marcha un debate serio y decidido sobre la ampliación.

Georg Riekeles, que fue asesor diplomático del anterior negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y ahora es director ejecutivo del European Policy Centre, afirma que la UE ha cambiado, y que en los próximos años emprenderá un viaje de cambio aún más monumental. Para el Reino Unido sería imposible continuar cuando abandone la UE en 2020.

"Ante todo, estaríamos hablando de un debate totalmente nuevo. No se tratará de la posibilidad de que el Reino Unido se reincorpore en los términos del pasado", ha dicho Riekeles. "La UE se encuentra ahora en un proceso de ampliación, no sólo sobre los Balcanes Occidentales, también sobre Ucrania, también sobre Moldavia y potencialmente más allá", ha insistido.

"Y eso es en sí mismo un gran reto para la UE. Creo que las actuales estructuras institucionales, políticas y económicas de la UE no están preparadas para esta ampliación", ha apuntado el experto.

"Si el Reino Unido siguiera adelante" se produciría un debate diferente sobre lo que "significa la adhesión, la participación en el mercado único, en el euro", ha declarado Riekeles a Euronews.

El actual gobierno conservador ha adoptado un enfoque más pragmático de las relaciones con la UE tras varios años de beligerancia y sentimiento antieuropeo. La reciente reincorporación al programa Horizonte de ciencia e investigación de la UE, así como un acuerdo largamente esperado sobre Irlanda del Norte a través del Marco de Windsor, han mejorado las relaciones entre ambas partes.

El Partido Laborista, principal partido de la oposición, lidera las encuestas de cara a las elecciones generales del año que viene, pero su líder, Keir Starmer, firme partidario de la permanencia en la UE y antaño eurófilo convencido, ha descartado el regreso a la UE.