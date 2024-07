"No tengo planes de hacer nueva música en absoluto". Adele ha revelado que no tiene intención de hacer nuevo material a corto plazo, y que planea tomarse un descanso después de sus próximos conciertos en Alemania y Las Vegas.

PUBLICIDAD

Antes de su pasar 10 días a Múnich (Alemania) donde tendrá sus próximos conciertes, la cantante Adele ha revelado que quiere tomarse un "gran descanso" de la música.

La célebre cantante británica se ha sincerado con la cadena alemana 'ZDF' para hablar de sus próximos conciertos en el estadio muniqués Messe, y durante la entrevista reveló que quiere "hacer otras cosas creativas, sólo por un tiempo".

No tengo planes de hacer música nueva Adele Cantante

Cuando se le preguntó si tenía planes de grabar un nuevo álbum como continuación de su disco de 2021, '30', Adele afirmó que su "depósito está bastante vacío" después de su larga racha de actuaciones.

"No tengo planes de hacer música nueva", dijo. "Quiero un gran descanso después de todo esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas sólo por un tiempo".

Adele ya había advertido a sus fans de que su quinto álbum se haría esperar. En enero, durante una actuación de 'Weekends with Adele' en Las Vegas, dijo al público que no pensaba "escribir un álbum hasta dentro de bastante tiempo".

Durante la charla con 'ZDF', la cantante también reveló que parte de la razón por la que busca un descanso de escribir música es por su lucha contra la fama.

Lo que más echo de menos es ser anónima Adele Cantante

"Echo de menos todo lo de antes de ser famosa, creo que probablemente lo que más echo de menos es ser anónima", dijo. "No me gusta ser famosa. Me encanta poder hacer música todo el tiempo cuando quiero y que la gente sea receptiva y le guste".

Y continuó: "pero, la parte de la fama, la odio absolutamente y echo de menos todo lo que había antes de que pasara todo esto. El hecho de que la gente se interese por mi voz y mis canciones es algo salvaje, no creo que nunca llegue a ser normal".

Adele lleva desde noviembre de 2022 actuando los fines de semana en Las Vegas, donde recientemente completó su 90º concierto en el Caesar's Palace, con capacidad para 4.000 personas. Tiene previsto poner el broche de oro con una última actuación programada para el 23 de noviembre.

Sus conciertos en Múnich los días 2, 3, 9 y 10 de agosto, con fechas adicionales los días 14, 16, 23 y 24 de agosto, la verán aparecer en "un entorno al aire libre que ha sido creado exclusivamente para estos espectáculos especiales", según un comunicado de prensa.

Gradas y zonas de pie

"El recinto, hecho a medida, contará con una combinación de gradas sentadas y zonas de pie con capacidad para 80.000 personas por noche". El recinto también acogerá una "experiencia Adele" con un pub inglés y puestos de venta de cócteles especialmente diseñados.

Esta es la primera vez que Adele actúa en Europa continental desde 2016. Adele compartió recientemente una serie de fotos en Instagram en las que aparecía paseando por el recinto. "Es todo emocionante", escribió en el pie de foto.

Aunque no se sabe cuáles pueden ser los otros esfuerzos creativos que Adele mencionó, o cuánto tiempo es "un poco de tiempo", la cantante ha tomado con frecuencia largos descansos entre cada uno de sus discos.

Entre su segundo álbum, '21', y su tercero, '25', transcurrieron cuatro años, y entre este último y su más reciente '30', seis.