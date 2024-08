'The Avicii Collection', una subasta benéfica de objetos personales de Tim 'Avicii' Bergling, a beneficio de la Fundación Tim Bergling, fundada tras el suicidio del DJ y productor en 2018.

Las pertenencias y recuerdos de Tim 'Avicii' Bergling, el fallecido DJ y productor sueco, estarán a la venta en una subasta en apoyo de la fundación que impulsa su familia.

La Fundación Tim Bergling aboga por el reconocimiento del suicidio como una crisis sanitaria mundial y trabaja activamente para eliminar el estigma asociado al suicidio y a los problemas de salud mental.

Stockholms Auktionsverk presentará la Colección Avicii, una subasta compuesta por 267 artículos donados por su familia. La recaudación se destinará íntegramente a su fundación.

"Estamos muy orgullosos de presentar esta subasta", aseguró Cecilia Gave, directora general de Stockholms Auktionsverk. "Tim Bergling conmovió a innumerables personas en todo el mundo y sigue haciéndolo tanto a través de su música como de la fundación que la familia ha creado en su nombre. Es un verdadero honor apoyar a la Fundación Tim Bergling para ayudar a más jóvenes. Tenemos 350 años de experiencia transmitiendo los objetos de algunas de las figuras culturales más destacadas de la historia y lo consideramos un privilegio".

Avicii se suicidó a los 28 años en 2018. En los días posteriores a su muerte, su familia emitió el siguiente comunicado: "Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista exagerado que viajaba y trabajaba duro a un ritmo que le llevaba a un estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras, quiso encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más amaba: la música".

El comunicado continúa: "Realmente luchó con pensamientos sobre el Sentido, la Vida, la Felicidad. No podía seguir adelante. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la maquinaria empresarial en la que se encontraba; era un tipo sensible que amaba a sus fans pero rehuía los focos. Tim, siempre te querremos y te echaremos de menos. La persona que fuiste y tu música mantendrán vivo tu recuerdo".

La subasta en directo tendrá lugar en Estocolmo y online el 1 de octubre a las 15:00 hora local. La lista completa de los 267 objetos que saldrán a subasta se dará a conocer el 6 de septiembre a través de la página web de la casa de subastas Auktionsverk.