A raíz de las quejas por ruido excesivo, el club de fútbol ha comunicado que iba a reprogramar o cancelar todos los próximos espectáculos en el Santiago Bernabéu para cumplir la normativa sobre ruido de la capital española.

Los aficionados han acudido en masa al templo del fútbol madrileño en los últimos meses para ver a cabezas de cartel como Taylor Swift, Luis Miguel y la estrella colombiana Karol G, pero no todos estaban tan contentos con los conciertos como los fans, ya que los vecinos denunciaban el ruido y molestias que estos eventos masivos estaban causando a la céntrica zona.

Entre los espectáculos afectados por las cancelaciones y aplazamientos se encuentran varios conciertos de artistas pop españoles, como Aitana y Lola Índigo, que se retrasarán de noviembre a diciembre, mientras que el espectáculo musical surcoreano Music Bank, previsto para el 12 de octubre, ha sido cancelado.

Fans de Taylor Swift hacen cola para entrar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en mayo de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP.

El Real Madrid señaló en un comunicado que "esta decisión forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por el club para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa municipal durante los conciertos".

El estadio del club merengue volvió a acoger conciertos a principios de este año tras una importante renovación, que incluyó un techo retráctil y un terreno de juego para permitir su uso como lugar de entretenimiento durante todo el año.

El estadio cuenta ahora con un terreno de juego y un techo retráctiles. Miguel de Guzmán and Rocio Romero / Imagen Subliminal

Desde entonces, los residentes locales se han quejado de que el ruido supera con creces los niveles legales y se prolonga hasta la medianoche. Pero el volumen es sólo la mitad del problema: los vecinos del estadio también se han enfrentado a los asistentes ebrios a los conciertos que orinan en los portales y acampan en los parques locales.

Tal fue su frustración, que los vecinos se unieron para emprender acciones legales contra los responsables, incluido el Ayuntamiento de Madrid.

Aunque este aplazamiento es "un pequeño alivio", el portavoz de la Asociación de Afectados por el Bernabéu, José Manuel Paredes, ha declarado a los medios de comunicación españoles que no es suficiente. "Esto no tiene solución, es imposible hacer conciertos porque el estadio no está preparado para ello", opina Paredes.