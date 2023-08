Greta Thunberg participó en su última huelga estudiantil tras graduarse en junio, pero el movimiento ha crecido mucho más allá de su primera protesta en solitario.

El 20 de agosto de 2018, la activista por el clima Greta Thunberg dejó de ir a la escuela. En su lugar, hizo algo que desencadenaría un movimiento mundial y, con suerte, cambiaría el curso de la historia.

Thunberg se sentó frente al Riksdag, el edificio del Parlamentario de Suecia, todos los días durante el horario escolar con un cartel ahora famoso que decía "Skolstrejk för klimatet" ("huelga escolar por el clima").

Tras las olas de calor y los incendios forestales que asolaron Suecia, la activista quería que el Gobierno actuara de forma significativa contra el cambio climático.

Greta Thunberg sostiene un cartel que dice "Huelga escolar por el clima" frente al Parlamento sueco en 2018. TT News Agency/Hanna Franzen via REUTERS

La activista acuñó la frase Fridays for Future ("Viernes por el futuro ") y ahora, cinco años después, se ha convertido en un movimiento juvenil mundial.

La primera huelga de Fridays for Future fuera de Suecia tuvo lugar en La Haya, frente al Parlamento holandés. La encabezaron los activistas Sandor van Gessel, Anne-Laure Stroek, Ianthe Minnaert y Ellis van der Borgh.

Los escolares sostienen carteles hechos a mano en una protesta organizada por un estudiante ante la oficina del ex primer ministro australiano Tony Abbott en Sídney en 2019.. AP Photo/Rick Rycroft

Los jóvenes australianos se sintieron inspirados y en pocos días miles de ellos empezaron a dejar de ir a la escuela los viernes.

A finales de año, había jóvenes en huelga en unos 270 países.

Cómo Fridays for Future organizó la mayor huelga climática de la historia

En 2019, cobró impulso la acción colectiva mundial de Fridays for Future. En marzo, una huelga mundial reunió a más de un millón de personas con 2.200 protestas en 125 países. En mayo, una segunda huelga contó con 1.600 protestas en 150 países.

En septiembre se celebró la Semana Mundial por el Futuro, en la que unos cuatro millones de personas -muchos de ellos escolares- participaron en las que se consideran las mayores huelgas por el clima de la historia.

Manifestantes toman la calle Dearborn en el famoso Loop de Chicago durante una marcha mundial sobre el cambio climático el 20 de septiembre de 2019. AP Photo/Charles Rex Arbogast

Thunberg realizó un viaje de dos semanas en un velero por el océano Atlántico para participar en huelgas escolares en Estados Unidos y asistir a una Cumbre del Clima de la ONU.

Los activistas estadounidenses Iris Zhan y George Zhang también fundaron un movimiento por Internet para hacer accesibles los Viernes por el Futuro a quienes no podían ir físicamente a la huelga.

Y, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó en 2020, Thunberg animó a todo el mundo a llevar su activismo a las redes sociales.

Jóvenes de todo el mundo empezaron a colgar en Internet sus carteles de "huelga escolar por el clima".

Jóvenes asisten a una manifestación por el clima, mientras las fuerzas de seguridad afganas los protegen en Kabul, Afganistán, el 20 de septiembre de 2019. AP Photo/Ebrahim Noroozi

Las huelgas por el clima mundiales han tenido lugar casi todos los años desde 2018, con cientos de miles de jóvenes participando para pedir más medidas contra el cambio climático. Se han fundado otros grupos, como Padres por el Futuro y Científicos por el Futuro.

La última huelga escolar de Greta Thunberg por el clima

Junto a las protestas, Thunberg y sus compañeros de Fridays for Future han intervenido en la escena mundial, dirigiéndose a líderes mundiales y expertos en conferencias por todo el mundo.

En los últimos cinco años, los jóvenes activistas han acudido a las principales cumbres mundiales, invitados o no, y han pedido a los gobiernos que actúen.

Activistas por el clima marchan por las calles de Glasgow, Escocia, durante la COP26 en 2021. AP Photo/Alberto Pezzali

Sidha Ravi, fundadora de Fridays for Future India, recurrió a huelgas digitales y a más de un millón de correos electrónicos para oponerse a la controvertida normativa de evaluación de impacto ambiental del país. Se convirtió en noticia y el tema saltó a la opinión pública.

Y, aunque pocas decisiones sobre compromisos climáticos han estado realmente relacionadas con la acción de Fridays for Future, muchos creen que la atención añadida ha presionado a los responsables políticos mundiales para que actúen.

Los activistas climáticos Mitzi Jonelle Tan, de Filipinas, y Vanessa Nakate, de Uganda, en la COP27 en 2022. AP Photo/Peter Dejong

En junio de este año, Thunberg participó en su 251ª huelga escolar por el clima. Fue su última antes de graduarse.

"Cuando empecé a hacer huelga en 2018, nunca hubiera imaginado que acabaría en algo", escribió en la red social X. Thunberg, que empezó con un pequeño grupo de niños que decidieron hacer huelga los viernes, dice que al final todo desembocó en la fundación de Fridays for Future.

Greta Thunberg ante el Parlamento sueco en su última huelga escolar. REUTERS/Marie Mannes

"Algunas personas más se unieron, y de repente esto era un movimiento global que crecía cada día", prosiguió.

"Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente no sea 'huelga escolar'. Simplemente no tenemos otra opción que hacer todo lo posible. La lucha no ha hecho más que empezar", concluyó la activista sueca.