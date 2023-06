Por Euronews en español con EFE

La activista seguirá protestando cada viernes en contra de las actuales políticas frente al cambio climático.

Adiós a las huelgas escolares por el clima. Greta Thunberg ha anunciado el fin de su famosa campaña para salvar el planeta, coincidiendo con su graduación escolar.

La famosa activista medioambiental asegura que, por supuesto, seguirá protestando cada viernes en contra de las actuales políticas frente al cambio climático, si bien estas huelgas ya no podrán llamarse "escolares", teniendo en cuenta que ella ya no lo es.

"Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga escolar para mí", escribió Thunberg en su cuenta de Twitter.

Han sido en total cuatro años de protestas semanales frente al Parlamento sueco. Lo que empezó como una protesta en solitario fue creciendo y sumando seguidores. El llamado movimiento "Fridays for Future" se extendió a colegios e institutos de todo el mundo.

Greta, por su parte, fue creciendo en años y en fama mundial hasta el punto de serelegida personaje del año por la revista Time y nominada varias veces al Nobel de la Paz, además de entrevistarse con figuras mundiales y dar discursos ante la ONU y en las principales cumbres climáticas. Su lucha continúa.