Pao Fernández Garrido, una científica comprometida con la "liberación" de los ríos, nos explica por qué es improtante para los ríos y para las personas, la demolición de presas innecesarias en los ríos de Europa.

Pao Fernández Garrido es una especialista comprometida con la "liberación" de los ríos, directora del proyecto "Dam Removal Europe". Compartió con Euronews algunos de los argumentos falaces que los opositores defienden en Internet.

"Dam Removal Europe" es una iniciativa de seis organizaciones que quieren ayudar al público a entender por qué esto es importante para las personas, no sólo para los ríos. Por qué se están demoliendo presas, obstáculos obsoletos en Europa.

Hay más de 1,2 millones de infraestructuras en 36 países del continente europeo. Y de estos 1,2 millones, más de la mitad no figuran en los inventarios, no tienen uso.

Al suprimir las infraestructuras que no sirven para nada, se evita la erosión de los cursos de agua, se evitan las inundaciones, se ayuda a que los acuíferos se carguen correctamente, se evita la mala calidad del agua.

En Europa, hay países como Francia, que es el líder, o Dinamarca que llevan casi 30 años prescindiendo de estas infraestructuras. Han comprobado que a la larga es un beneficio directo para la gente.

Dentro de 30 años, viviremos condiciones extremas en las que el acceso al agua será más difícil. Si nos preparamos para esta situación, tendremos menos problemas.

"Las presas son como los rayos X. Hace cien años, cuando se descubrieron los rayos X en medicina, fue revolucionario, muy positivo. Pero luego, con el paso de los años, se descubrió que los rayos X son negativos para la salud humana. En el siglo XXI, ¿hemos dejado de utilizar los rayos X en los hospitales? No. Pero ya no irradiamos a las personas durante 40 minutos, sino durante 1 segundo. Es muy importante que gestionemos los ríos no como lo hacíamos en los años 50 y 60, sino con los conocimientos y la tecnología del siglo XXI", dice Pao.