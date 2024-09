En este episodio vemos cómo cambian los Alpes según suben las temperaturas. El deshielo de los glaciares trae más sedimentos en los ríos, incluidas sustancias nocivas como el uranio y el níquel. Se cierran senderos por los desprendimientos. Las plantas llenan las laderas y tiñen los Alpes de verde.

Podemos oír el sonido del deshielo al llegar al glaciar de Stubai, en Austria. Hoy el hielo puede perder uno o dos centímetros de profundidad porque brilla el sol y las temperaturas son muy superiores a cero. Mientras nos alejamos despacio del telesilla, la glacióloga Andrea Fischer nos advierte de que tengamos cuidado con los agujeros y grietas en el barro helado.

La glacióloga Andrea Fischer examina la calidad del agua euronews

Aquí, a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar, los efectos del cambio climático son evidentes. La estación de esquí ha colocado láminas de plástico en una parte clave de la pista para proteger el hielo, esencial para los remontes que utilizan los turistas de invierno. En otros lugares, el agua se escurre hacia el valle y, a lo lejos, cada cinco minutos aproximadamente, oímos el inquietante crujido de las rocas al caer por la ladera. Las piedras podrían matar fácilmente a alguien y a los visitantes se los mantiene bien alejados.

El glaciar de Stubai desaparecerá en 20 años euronews

Dentro de 20 años este glaciar habrá desaparecido, como muchos otros en esta parte de los Alpes, que es una de las regiones de Europa que se está calentando más rápidamente.

"No hay nieve ni neviza. No se forma nuevo hielo. Hay rocas a la vista en mitad del glaciar. El glaciar ha empequeñecido y desaparecerá por completo en los próximos años", nos dice Andrea.

Lleva décadas viniendo aquí y reconoce con alegría que en un pasado lejano los árboles crecían cerca de donde nos encontramos, ya que el clima de la Tierra era más cálido debido a ciclos naturales de larga duración.

Sin embargo, lo que ocurre hoy es la respuesta de la naturaleza a la actividad humana. "Lo que estamos viendo aquí se debe totalmente al cambio climático que ha provocado el hombre, que a su vez está dando lugar a este fortísimo retroceso de los glaciares desde el año 2000", afirma.

Nuestra visita al Tirol austriaco transcurre cuando el Servicio de Cambio Climático de Copernicus publica datos que muestran que Europa acaba de vivir su verano más cálido nunca antes registrado. El periodo de junio a agosto fue el más cálido de la historia a escala mundial, con temperaturas de 0,7 grados Celsius por encima de la media de 1991-2020.

El periodo comprendido entre junio y agosto fue el más cálido registrado a escala mundial euronews

Anomalías de la temperatura del aire superficial mes a mes desde 1979 euronews

El periodo estival fue más húmedo de lo normal en Europa occidental y septentrional, y más seco de lo normal en Europa oriental y del Mediterráneo.

Descendemos del glaciar para descubrir más sobre los efectos del aumento de las temperaturas. Uno de los efectos de mayor alcance es el aumento de sedimentos finos en los arroyos de montaña, ya que el deshielo de los glaciares y del permafrost tritura las rocas y arrastra diminutas partículas con el agua.

El agua es casi blanca, lo que le ha valido el nombre de Gletschermilch o leche de glaciar. Parecerá algo bonito, pero es un quebradero de cabeza para las turbinas de las centrales hidroeléctricas y otras industrias que consumen agua río abajo. El fino polvo también contiene sustancias químicas potencialmente nocivas, como uranio y níquel, procedentes del interior de la roca alpina. Estas sustancias podrían contaminar las fuentes de agua, por lo que las autoridades vigilan las concentraciones.

El deshielo del permafrost por encima de los 2.500 metros ha provocado un aumento de los desprendimientos de rocas en las últimas décadas. Estos sucesos siempre han ocurrido aquí, pero se han vuelto más frecuentes e impredecibles.

Aunque en los valles más bajos los turistas pueden disfrutar sin peligro de los senderos, el jefe del equipo de rescate de montaña del pueblo de Galtür afirma que la situación a gran altitud se complica por el cambio climático, sobre todo porque ahora llueve más que nieva.

"Antes era más seguro porque teníamos mucha más nieve. Eso significaba que se podían utilizar las rutas de ascenso o las rutas de descenso de emergencia de los barrancos nevados sin riesgo de desprendimientos de rocas", dice Christian Walter.

"Ya no hay nada de eso. Y ahora las rutas de descenso de emergencia ya no son posibles porque hay tantos desprendimientos y rocas sueltas que ya no son seguras."

Las plantas pequeñas están colonizando mayores altitudes euronews

Puede que estos peligros solo duren unas décadas porque, una vez que desaparezca el hielo, estas montañas se cubrirán de plantas verdes estabilizadoras, incluso a gran altitud.

Como dice Andrea Fischer, los Alpes están cambiando de color: "Ahora han pasado de blanco a gris oscuro, y pronto se volverán verdes. Incluso desde el espacio, con la teledetección, ya se ve ese verdor de los Alpes. Todas las zonas de altitud serán frondosas y verdes".