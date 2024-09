Por Euronews con AP

La planta de Pensilvania es una de las pocas del país que fabrica obuses de 155 mm.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó el domingo una fábrica de municiones de Pensilvania (EE.UU.) y dio las gracias a los trabajadores que producen obuses, uno de los proyectiles más requeridos por su país en la lucha contra las fuerzas terrestres de Rusia.

"Es en lugares como este donde realmente se puede sentir que el mundo democrático puede prevalecer", escribió en X. "Gracias a personas como estas (en Ucrania, en Estados Unidos y en todos los países socios) que trabajan incansablemente para garantizar la protección de la vida".

La planta de Scranton (Pensilvania) es una de las pocas instalaciones del país que fabrica proyectiles de artillería de 155 mm. La producción ha aumentado en el último año, y Ucrania ya ha recibido más de 3 millones de ellos de Washington.

La visita de Zelenski dio comienzo a una ajetreada semana en Estados Unidos. El martes y el miércoles intervendrá en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, antes de viajar el jueves a Washington para entrevistarse con el presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta y candidata presidencial, Kamala Harris. Todo ello en una nueva gira para reforzar el apoyo a Ucrania.

Ciudadanos ucraniano-estadounidenses muestran su apoyo

Mientras la comitiva de Zelenski se dirigía a la planta de municiones por la tarde, un pequeño contingente de simpatizantes que ondeaban banderas ucranianas se reunió en las inmediaciones para mostrar su agradecimiento por su visita.

"Es una pena que necesitemos una planta como esta, pero está aquí, y está aquí para proteger al mundo", dijo Vera Kowal Krewson, ucraniana-estadounidense de primera generación, que se encontraba entre los que saludaron a la comitiva de Zelenski. "Y yo lo siento así firmemente".

Krewson dijo que los padres de muchos de sus amigos han trabajado en la planta de municiones, y calificó la visita de Zelenskyy como "algo maravilloso".

Kristina Ramanauskas ondea una bandera ucraniana antes de que la caravana del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegue a la planta de municiones de Scranton AP

Laryssa Salak, de 60 años, cuyos padres también emigraron desde Ucrania, dijo que se alegraba de que Zelenski viniera a dar las gracias a los trabajadores. Pero añadió que le molesta que la financiación de la defensa de Ucrania haya dividido a los estadounidenses y que incluso algunos de sus amigos se opongan al apoyo al alegar que los fondos deberían quedarse en el país norteamericano.

"No entienden que ese dinero no va directamente a Ucrania", dijo Salak. "Va a fábricas estadounidenses que fabrican, como aquí, elementos como la munición. Así que ese dinero también va a los trabajadores estadounidenses. Y mucha gente no lo entiende".

Zelenski presiona para recibir autorización para el uso de armas de largo alcance sobre territorio ruso

Con la guerra ya bien entrada en su tercer año, Zelenski ha estado presionando a Washington para que permita el uso de sistemas de misiles de mayor alcance para disparar más profundamente dentro de Rusia.

Hasta ahora, no ha logrado convencer al Pentágono ni a la Casa Blanca de que suavicen esas restricciones. El Departamento de Defensa ha subrayado que Ucrania ya puede alcanzar Moscú con drones de producción ucraniana, y existen dudas sobre las implicaciones estratégicas de que un misil de fabricación estadounidense pueda alcanzar la capital rusa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido de que Rusia entraría "en guerra" con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN si permiten a Ucrania utilizar sus capacidades de largo alcance.