"La agresión no puede ser rentable", advierte Kallas sobre Rusia

Rusia no debería quedarse nada de lo que ha arrebatado a Ucrania si se inician negociaciones de paz. Esta es la dura respuesta que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha dado a Emmanuel Macron. El presidente de Francia cree que Occidente debería considerar cómo abordar las demandas rusas de seguridad

Las autoridades ucranianas rechazan la idea del presidente francés, y Kallas ha asegurado a Euronews que no se le puede facilitar a Putin sus "sueños imperialistas". "El mensaje que tenemos que mandar alto y claro es que la agresión no puede ser rentable. Si atacas a un país soberano, no te vas con más territorios o más recursos, sino que se te castiga por ello. Hemos acordado en el orden internacional basado en normas que es ilegal atacar a otro país. Así que yo no ofrecería nada a Rusia. No me preocuparía por Rusia en este momento. Me preocuparía por que Ucrania sobreviviera y Rusia siempre puede volver a sus fronteras", ha explicado Kallas.

Kallas ha participado en una cumbre entre líderes de la UE y de los países de los Balcanes Occidentales celebrada este martes en Albania.

Y ha asegurado que la guerra en Ucrania sólo ha servido para acercar a ambas partes. "Ha cambiado nuestra forma de ver las cosas y creo que también nos ha unido más a los países de los Balcanes Occidentales. Ha sacado a relucir que los valores europeos que compartimos son los que están en juego en Ucrania y Rusia ha atacado a Ucrania porque tiene aspiraciones europeas. Así que a la Unión Europea no le interesa que el resto de países se distancie", ha detallado Kallas.

Además, Kallas ha añadido que a la UE le beneficia que los países de los Balcanes Occidentales acaben uniéndose al bloque en un futuro próximo.