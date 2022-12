Eva Kaili, la eurodiputada sospechosa de aceptar grandes sumas de dinero para presionar a favor de Catar, no ha comparecido como estaba previsto en una vista previa al juicio celebrada este miércoles en Bruselas. La eurodiputada griega es una de las cuatro personas acusadas de participación en organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero que debían comparecer ante el juez.

Sin embargo, una fuente judicial ha confirmado a Euronews que la eurodiputada griega ha solicitado un aplazamiento de su comparecencia, que tendrá lugar el 22 de diciembre.

En su lugar, el juez belga ha interrogado a la pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y al ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, ha informado el diario belga Le Soir, así como al director de una ONG no revelada, que los medios italianos han identificado como Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de No Peace Without Justice.

La vista ha empezado hacia las 11.40 CET y ha terminado antes de las 14.30 CET. Se espera que el juez haga pública su decisión a última hora de la tarde. No se ha permitido el acceso de la prensa al Palacio de Justicia de Bruselas.

El título de Kaili como vicepresidenta del Parlamento Europeo fue revocado el martes por sus propios colegas, con 625 votos a favor y sólo uno en contra. Kaili es una de las varias personas detenidas en el marco de una "importante investigación" y ha sido acusada de participar en una organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero. Sus bienes han sido embargados por las autoridades griegas.

El abogado de Kaili en Grecia, Michalis Dimitrakopoulos, ha dicho que su cliente es inocente y no tiene "nada que ver con sobornos de Catar". Otros dos sospechosos detenidos por la policía belga han sido puestos en libertad y no han participado en la sesión.

Desde la impactante detención de Kaili el viernes, en la que al parecer fue sorprendida in fraganti, la policía belga ha realizado más de 20 registros y se ha incautado de más de 1,5 millones de euros en efectivo. La policía también ha "congelado" los recursos informáticos de diez miembros del personal del Parlamento Europeo para evitar la desaparición de datos clave que puedan ser útiles para la investigación. Varias oficinas parlamentarias, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, incluida la de Kaili, permanecen precintadas.

También se han realizado registros en Italia, donde residen la esposa de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, y su hija, Silvia Panzeri. Bélgica solicita la extradición de ambas mujeres, según ha informado la agencia de noticias italiana ANSA.

Mientras el escándalo de corrupción sigue causando conmoción, ha aumentado el escrutinio sobre el grupo S&D, la familia política en la que Kaili se sentaba como eurodiputado socialista. La dirección del S&D ha ordenado a varios de sus miembros que se retiren de los principales expedientes legislativos mientras dure la investigación.

Aunque Kaili fue expulsada del S&D y de su papel como vicepresidenta, por el momento mantendrá su título de diputada en el Parlamento Europeo. Revocar el estatus de un representante elegido democráticamente sólo puede hacerse a través de la legislación nacional, en este caso, la griega.

Mientras tanto, el gobierno catarí se ha distanciado de Kaili y de la consiguiente tormenta política. "Cualquier asociación del gobierno catarí con las afirmaciones denunciadas carece de fundamento y está gravemente desinformada", declaró la misión catarí ante la Unión Europea en un comunicado.