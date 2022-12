La fiscal jefe europea, Laura Codruța Kövesi, ha pedido este jueves el levantamiento de la inmunidad de dos eurodiputadas griegas, Eva Kaili y Maria Spyraki, por sospechas de haber cometido fraude. "Sobre la base de un informe de investigación recibido de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), existen sospechas de fraude en detrimento del presupuesto de la UE, en relación con la gestión de las dietas parlamentarias y, en particular, sobre la remuneración de los asistentes parlamentarios acreditados", ha asegurado la fiscal en un breve comunicado.

"De conformidad con la legislación nacional aplicable, la Sra. Kaili y la Sra. Spyraki tienen derecho a la presunción de inocencia".

Según la legislación de la UE, los eurodiputados no pueden ser objeto de ningún tipo de investigación, detención o procedimiento judicial por las opiniones expresadas o los votos emitidos en su calidad de legisladores elegidos democráticamente.

Eva Kaili es la eurodiputada en el centro del escándalo de corrupción que sacude Bruselas. Fue detenida el viernes, sospechosa de presiones ilícitas en favor de un país del Golfo, que se cree que es Catar. Acusada de participación en organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales, permanece detenida junto a otros dos sospechosos, entre ellos su pareja, Francesco Giorgi. El 22 de diciembre deberá comparecer ante el juez en una vista preliminar.

Varios despachos de asistentes parlamentarios han sido precintados en el marco de la investigación en curso. La policía belga también ha congelado los recursos informáticos de los empleados del parlamento para evitar la desaparición de datos clave.Kaili ya ha sido destituida de su cargo de vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro del grupo socialista, conocido como S&D.

Su detención fue posible porque, al parecer, fue sorprendida en flagrante delito, la única circunstancia que revoca inmediatamente la inmunidad parlamentaria. El equipo de Kaili no ha respondido a varias peticiones enviadas por Euronews. Su abogado ha defendido su inocencia, diciendo que "no tuvo nada que ver con sobornos de Catar".

Maria Spyraki también es una eurodiputada griega, pero pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha. Es vicepresidenta de la delegación parlamentaria para las relaciones con China.

Euronews se ha puso en contacto con Spyraki para pedirle un comentario. En su primera respuesta, se mostró sorprendida por la noticia y pidió que se le enviara el comunicado de prensa de la Fiscalía Europea (EPPO).

"Acepto de buen grado el suplicatorio de la EPPO de suspender mi inmunidad para demostrar que no he recibido ni un solo euro de una disputa financiera con el Parlamento Europeo", ha dicho Spyraki en una segunda respuesta a Euronews.

"El asunto se refiere a la asignación de un antiguo compañero mío extranjero, que tuvo un grave problema personal y se ausentó de la sala del PE. No tengo nada que ver con el Catargate ni con ningún otro caso".

No está claro si las peticiones de la fiscal están relacionadas con el escándalo de corrupción en curso. "No hacemos comentarios sobre nuestra investigación y no podemos decir nada sobre la investigación belga. Son dos investigaciones", dijo una portavoz de la OEPP a Euronews.

"Estamos en contacto con la fiscalía federal belga sobre la competencia en la investigación de Qatar", ha asegurado la portavoz de la fiscalía.

Creada en junio de 2021, la OEPP es una oficina independiente encargada de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción.