Eva Kaili confiesa que pidió a su padre que escondiera dinero

Confesión tras confesión van cayendo los protagonistas del escándalo de corrupción del Parlamento Europeo. La griega Eva Kaili, ya ex vicepresidenta de la institución, ha admitido haber pedido a su padre que escondiera dinero.El hombre fue interceptado por la policía con una maleta llena de dinero cuando salía de su hotel en el barrio europeo de Bruselas.

Según el diario belga Le Soir, la eurodiputada ha confesado que, efectivamente, bolsas de dinero en efectivo habían llegado a su piso a través de su pareja, el asistente parlamentario Francesco Giorgi, y del ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri.

Las investigaciones han dejado al descubierto que el ex parlamentario italiano es el cabecilla de la organización criminal acusada de corrupción y blanqueo de capitales. Panzeri también ha admitido su responsabilidad durante una audiencia, pero ha acusado a otro eurodiputado de haber recibido regalos.

La justicia italiana ya ha autorizado la extradición de la esposa de Pier Antonio Panzeri, a través de quienes, presuntamente, se canalizaron los regalos. Pero su abogado, Angelo De Riso, ha explicado que la mujer niega las acusaciones. "Ella lo ha negado básicamente todo. Cuando una persona está en esta situación, está claro que está preocupada", ha asegurado De Riso.

Pier Antonio Panzeri fundó en 2019 la ONG Lucha contra la Impunidad, que supuestamente utilizó para montar una red delictiva y de injerencia en beneficio,de Catar y Marruecos. Sobre el papel, la asociación parecía prestigiosa y, hasta hace poco, tenía buen nombre. En su consejo de administración figuraban dos ex Comisarios europeos, Emma Bonino y Dimitris Avramopoulos, un ex Primer Ministro francés, Bernard Cazeneuve, y la ex jefe de la diplomacia europea, Francesca Mogherini, que no están bajo sospecha.

En la veintena de registros practicados se incautaron 1,5 millones de euros en efectivo en los domicilios de los acusados o de sus familiares. Kaili comparecerá ante la justicia belga el jueves.