La UE sufre escasez de medicamentos, advierten los expertos

La Unión Europea sufre escasez de medicamentos. Antibióticos como la amoxicilina, o medicamentos para aliviar el resfriado, la gripe y otras infecciones respiratorias son algunos de los más afectados. Aunque también las medicinas infantiles.

La situación se considera crítica en la mayoría de los países europeos, pero no hay riesgo de que las faramacias se queden sin opciones, por lo que los expertos piden a los ciudadanos que no acumulen medicamentos en casa.

Las razones de esta escasez son diversas, ha explicado la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, en un debate este martes en el Parlamento Europeo."Las principales causas que se han identificado son el fuerte aumento de la demanda debido al incremento de las infecciones respiratorias y la insuficiente capacidad de producción. Como estos productos se autorizan a nivel nacional, las autoridades competentes ya están aplicando medidas paliativas", ha asegurado Kyriakides.

Algunas de estas medidas incluyen la venta del equivalente genérico o de un medicamento similar. O, en algunos países, incluso cambiar algunas fórmulas, como convertir los comprimidos en jarabes para que los niños puedan tomarlos. "La disponibilidad de las formulaciones pediátricas suele ser menor que la de los comprimidos ordinarios que se pueden tragar. Con el aumento de las infecciones en menores, la presión sobre la disponibilidad de la formulación pediátrica es mayor que en el caso de las formulaciones para adultos", ha aclarado Steffen Thirstrup, director médico de la Agencia Europea de Medicamentos.

Un estudio reciente muestra cómo la escasez en países como España ha aumentado un 38% en un año. Principalmente debido a la inflación, los altos precios de la energía, una crisis de materias primas o el impacto de la pandemia.

Pero, ¿qué puede hacer la Unión Europea si el problema es global? "Necesitamos diversificación. Por supuesto, sería útil traer de vuelta a Europa la producción de algunos materiales críticos, como por ejemplo, ingredientes farmacéuticos activos. Pero no podemos traer de vuelta a Europa toda la producción de todo el material que utilizamos para los medicamentos. No es realista. Y también conlleva retos, como por ejemplo el posible aumento de precio ligado al respeto de las leyes medioambientales, de las leyes laborales que sabemos que no necesariamente se respetan en otros países", ha apuntado Ilaria Passarani, secretaria general del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea.

En marzo, la Comisión Europea propondrá una revisión de la legislación farmacéutica de la UE que incluirá obligaciones más estrictas para satisfacer el suministro, notificaciones anticipadas de desabastecimientos y retiradas, y mayor transparencia respecto a las existencias.