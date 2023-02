Bruselas abre el debate, ¿quién debe pagar las redes de internet?

¿Quién va a pagar el desarrollo de las redes de 5G y de fibra óptica? Hasta ahora han sido las grandes compañías de telecomunicaciones, como Telefónica, Telecom u Orange. Pero ahora la Comisión Europea ha abierto un debate público para analizar si la factura debe recibirla alguien más: por ejemplo,empresas tecnológicas como Netflix, Amazon o Google.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ex consejero delegado de France Telecom, lo ha bautizado como "reparto justo". "Esta reflexión, quiero decirlo de entrada, no se hace "contra" nadie en particular, sino que se hace "para" nuestros conciudadanos, para aportarles conectividad, para aportarles innovación, buenas infraestructuras y para nuestras empresas, para ofrecerles la mejor conectividad", ha apuntado el comisario durante una rueda de prensa este jueves en Bruselas.

Las empresas de telecomunicaciones llevan años asegurando que las empresas tecnológicas utilizan sus servicios sin contribuir. "Creemos que esto ya no es sostenible. Tu factura de Internet, tu factura de teléfono no puede ser la única forma de financiar el 5G y la fibra. Hay otro grupo de empresas que gana mucho dinero en Internet con los datos personales y la publicidad. Y por lo que es natural en nuestra opinión, que también contribuyan", ha explicado Alessandro Gropelli, director general adjunto de ETNO, un grupo de presión del sector.

Pero una de las asociaciones que defiende los intereses de las empresas tecnológicas, ha defendido que la Comisión debería encontrar un enfoque más "integrador" y le pide que abandone la idea.

La consulta se enmarca en una propuesta de Bruselas para mejorar la conectividad en la Unión Europea.