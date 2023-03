Hace un año la Unión Europea abrió sus puertas a los refugiados ucranianos, activando la Directiva de Protección Temporal, una decisión sin precedentes que permitió a 4 millones de huidos de la guerra permanecer en los países de la UE hasta marzo de 2024.

12 meses después, ha llegado el momento de que la comisaria europeade Interior, Ylva Johansson, haga balance de la acogida. Uno de los principales problemas de los refugiados es el interminable papeleo que deben gestionar a su llegada a la Unión Europea.

¿Qué se puede hacer para agilizar estos trámites a los que se enfrentan los refugiados?

Bueno, por supuesto, tenemos muchos retos. Estamos acogiendo a cuatro millones de refugiados ucranianos. Se trata de un reto enorme, enorme, para toda Europa y especialmente para los Estados miembros más afectados, como la República Checa, Estonia, Polonia y también Alemania. Pero creo que para tener una perspectiva, si alguien me hubiera preguntado hace un año, antes de que estallara la guerra, ¿seríais capaces de gestionar 4 millones de nuevos refugiados tan bien como lo hemos hecho ahora? Creo que muy pocos habrían respondido positivamente, sin ninguna duda. Así que teniendo en cuenta los enormes retos, creo que los logros son realmente grandes.

Otro de los temas que preocupan a los refugiados es el acceso a la vivienda y al trabajo.

Creo que esta entrevista muestra realmente dónde estamos ahora mismo. Nosotros ya tenemos a más de 600 000 ucranianos trabajando. Tenemos otros 400 000 que están inscritos en un servicio público de empleo. Eso significa que aproximadamente la mitad de los refugiados en edad de trabajar están más o menos en el mercado laboral. No está tan mal. Pero, por supuesto, tenemos que hacer más. Tenemos 750 000 niños en nuestras escuelas. Pero lo que también se ha mencionado aquí, la vivienda, por supuesto, es un reto en muchas, muchas regiones y ciudades.

¿Cree que este instrumento, esta Directiva de Protección Temporal, podría volver a utilizarse en otros casos en el futuro?

Sí, creo que sí. Creo que se ha demostrado que funciona. Quiero decir imagínese que en 2015, por ejemplo, la gente estaba huyendo de la guerra en Siria y la UE no activó una Directiva de Protección Temporal que ya existía entonces, pero que no se activó. Y eso nos dejó también en una situación en la que estábamos muy divididos en el tema de la migración y los refugiados y el asilo, y muchos sistemas de asilo estaban bloqueado con un montón de solicitudes de asilo. Había largos tiempos de espera. Ahora, por supuesto, hay retos. No lo niego. Pero creo que estamos lidiando con esta crisis de refugiados de una mejor manera. Quizá ni siquiera sea una crisis, aunque sea el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.