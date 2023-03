A pocos kilómetros del corazón de las instituciones europeas en Bruselas, existe una crisis que va en aumento. Centenares de demandantes de asilo acampan a lo largo del canal que recorre Bruselas, la capital de Bélgica. A pesar del frío invernal, esperan a ser procesados por el centro que registra las llegadas al país.

Gran parte de las 250 personas que se encuentran aquí llevan meses esperando para registrarse, obligadas a vivir en la calle, con acceso limitado a alimentos y agua. Fedasil, la agencia estatal responsable de la acogida de solicitantes de asilo en Bélgica, ha asegurado que su red de alojamientos está llena, algo que ha contribuido a la crisis.

Mohammed, somalí de 30 años que cruzó el Mediterráneo en patera, lleva seis meses esperando aquí. Ha explicado las dificultades con las que se encuentra. "Es muy duro porque no tengo nada. No tengo casa. No tengo dinero. No tengo trabajo. El dinero es muy importante, cuando trabajas es mejor y no sé cómo puedes ir a trabajar cuando no tienes una casa donde dormir. Y si no tienes ayuda social, ¿cómo pueden ayudarte? No puedes trabajar, ese es mi gran problema", ha explicado el solicitante de asilo.

Para Médicos Sin Fronteras (MSF), el problema no es sólo la falta de un alojamiento adecuado. La organización, que ha instalado una docena de aseos móviles y un lavabo con agua potable, ha lamentado que electoralmente ayudar a los acampados no da votos. "Actualmente no hay voluntad política para encontrar una solución a este problema. No es un problema sencillo ni fácil de resolver porque, aunque se crearan nuevas plazas, se llenarían rápidamente con las nuevas personas que llegaran", ha apuntado el coordinador de Médicos sin Fronteras de Bélgica. Pero plantea posibles soluciones. "Hay una serie de cuellos de botella en el sistema de asilo, de los que hay que ocuparse. Pero ahora mismo para estas personas hay una solución muy sencilla y es pedir a los diferentes municipios de Bélgica que acojan a un número de personas y básicamente distribuyan a todas las 3.000 personas o así que actualmente están esperando un centro en los diferentes municipios de Bélgica", ha asegurado.

Las autoridades belgas han explicado a Euronews que existe la voluntad política pero que no es posible alojar a todos los recién llegados por el alto volumen de personas.

Médicos Sin Fronteras ha afirmado que no espera una solución a corto plazo, a pesar de que la llegada del buen tiempo hace preveer la llegada de más solicitantes de asilo.