Una polémica interna italiana podría convertirse pronto en un problema europeo: a los alcaldes de las ciudades italianas se les está impediendo registrar los certificados de nacimiento de extranjeros, cuando los presentan parejas homosexuales.

Por ello, el progresista Beppe Sala, alcalde de la ciudad de Milán, ha viajado a Bruselas para pedir apoyo en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTQI+, que representa el 7% de sus conciudadanos. El mismo día, el Parlamento Europeo ha debatido el tema en sesión plenaria. "Yo y otros alcaldes italianos estamos librando esta batalla, porque sabemos que es la ley, pero al mismo tiempo nuestros ciudadanos nos piden que hagamos estas inscripciones para dar derechos a sus hijos. Y la razón por la que estoy aquí es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo muy claramente que los derechos de los niños están en primer lugar. La legislación italiana no escucha esta lección", ha asegurado Sala.

La ley italiana prohíbe el uso de reproducción asistida a las parejas homosexuales. Por lo que los niños no pueden tener dos progenitores del mismo género. No obstante, muchos alcaldes registraban los certificados de nacimiento procedentes del extranjero, hasta que el ministro del Interior italiano ordenó aplicar la ley.

Esto ha traído problemas prácticos a varias familias en esa situación. Pero para el partido de extrema derecha al que pertenece la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es solo la aplicación correcta de la ley. "No es posible reconocer (a la pareja de un progenitor biológico) como segundo progenitor de estos niños porque esto contrasta con la legislación italiana, no por culpa de Giogia Meloni ni del gobierno italiano. Así lo declaró el Tribunal de Casación. El Ministro de Interior sólo ordenó a los prefectos que se adhirieran a esa sentencia y eso es todo. No hay reducción de los derechos LGBT, ni ataque a los derechos de los niños, porque todos los niños tienen los mismos derechos. Pueden ser reconocidos por su padre biológico", ha apuntado el eurodiputado de los Conservadores y Reformistas Europeos, Carlo Fidanza.

Las parejas homosexuales siguen teniendo la posibilidad de adoptar los hijos de su pareja, pero según el alcalde Sala se trata de un proceso largo y caro. Además, en Italia el matrimonio homosexual tiene menos derechos que el heterosexual.

El problema de no ser reconocidos como padres también afecta a los progenitores no biológicos de las parejas heterosexuales que han recurrido a la gestación subrogada en el extranjero.

El pasado diciembre, la Comisión Europea presentó una directiva para el reconocimiento de la paternidad entre los Estados miembros, pero su aprobación no parece fácil dadas las diferentes normas que se aplican actualmente en los países de la UE.