La comunidad LGTBQ+ de Italia acusa al gobierno de Giorgia Meloni de pisotear los derechos parentales de las parejas del mismo sexo. Según el colectivo el país ya es uno de los menos avanzados de Europa.

Para los activistas, el último ejemplo de ello se produjo esta semana, cuando el Senado votó en contra de un reglamento de la Comisión Europea para el reconocimiento transfronterizo de los padres del mismo sexo. Italia se unía así al grupo de Visegrado -compuesto por la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia- al negarse a transponer el reglamento.

La noticia ha indignado a la comunidad LGTBQ+ del país, que ha denunciado repetidamente al Gobierno de Meloni por discriminación, señalando una estrategia de propaganda contra las personas homosexuales y el endurecimiento de las normas contra la paternidad homoparental.

Hermanos de Italia, el partido gobernante de raíces neofascistas, lideró el voto en contra de la normativa europea, alegando que el reconocimiento de los padres del mismo sexo podría socavar la actual prohibición de la gestación subrogada.

La legislación italiana considera actualmente que la gestación subrogada atenta contra la dignidad de la mujer.

"Madre y padre"

"El veto es falso", asegura a Euronews Vincenzo Miri, presidente de Rete Lenford, una asociación que ofrece ayuda legal a personas queer. "La propuesta europea no cambiaría la prohibición actual ni obligaría a reconocer a los padres italianos del mismo sexo que hayan recurrido a la gestación subrogada en el extranjero".

La propuesta europea sólo afectaría a los padres ya reconocidos en su país de origen, pero ni siquiera eso es obligatorio.

"Hay una serie de parejas europeas del mismo sexo que recurren a la gestación subrogada, y reconocerlas supondría saltarse la prohibición", argumenta a Euronews Marco Scurria, secretario de la Comisión de Políticas Europeas del Senado italiano, citando audiencias con expertos jurídicos en la materia.

"Los padres del mismo sexo no reconocidos no tendrán ningún problema en Italia", añade Scurria, "pero no podemos abrir una puerta a algo ilegal aquí. Los padres serán reconocidos, pero esto no debe ser automático, o de lo contrario la gente puede hacer lo que quiera".

Mientras tanto, un proyecto de ley respaldado por los Hermanos de Italia en el Parlamento pretende convertir en delito que las parejas italianas recurran a la gestación subrogada en países donde esta práctica es legal, una propuesta que podría interferir con el derecho internacional.

Los grupos de defensa de los derechos de los homosexuales consideran que la preocupación del Gobierno por la gestación subrogada entre personas del mismo sexo es una vieja obsesión de la derecha, aunque en realidad son sobre todo las parejas heterosexuales las que recurren a la gestación subrogada.

Pero la gestación subrogada no es el único tema que preocupa al Gobierno.

"Incluso cuando la izquierda aprobó el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en 2016, la cuestión de la paternidad homoparental se dejó de lado", afirma Alessia Crocini, presidenta de Famiglie Arcobaleno, una asociación que ayuda a las familias del mismo sexo.

En Italia, adoptar el hijo de una pareja del mismo sexo es extremadamente difícil y, aunque el reconocimiento de la paternidad homoparental es posible, suele implicar un largo proceso legal que normalmente se aplica sobre todo a parejas de mujeres que han recurrido a embarazos asistidos y a la adopción de hijastros.

Rete Lenford y Famiglie Arcobaleno representan a cientos de estos casos ante los tribunales.

Una de estas batallas legales fue por un decreto derechista de 2019 del entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, que obligaba a especificar quiénes eran la "madre y el padre" en los documentos de identidad de los niños, en lugar de los "progenitores".

Quieren que dejemos de tener hijos

Los activistas y la comunidad LGTBQ+ consideran el veto a la propuesta de la UE en general como parte de una ofensiva más amplia contra los derechos de los padres del mismo sexo, un caballo de batalla para el Gobierno de Meloni.

El lunes, un día antes del veto a la propuesta europea, el Ministerio del Interior obligó al alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a dejar de reconocer a los padres del mismo sexo en la ciudad, alegando una norma que impide a las parejas del mismo sexo acceder a la reproducción asistida.

"Es una batalla ideológica para este Gobierno", sostiene Mario Colamarino, presidente de la asociación Mario Mieli para los derechos de los homosexuales.

Este mes, Meloni reiteró en una entrevista su convicción de que "un niño sólo merece lo mejor: una madre y un padre".

La ministra de Familia e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, ha repetido con frecuencia esta idea en televisión, donde los derechos de los padres del mismo sexo suelen debatirse sin permitir la participación de activistas o parejas LGBTQ+.

"Los jueces dijeron que deberíamos tener en cuenta el interés de los niños, que es tener una familia, pero Italia no lo está haciendo. Nuestros hijos seguirán teniendo dos padres o dos madres, diga lo que diga un religioso o una persona de derechas", comentó Crocini.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 pedía al Parlamento que abriera el marco regulador de las adopciones en circunstancias especiales a los padres del mismo sexo.

"La práctica de la adopción es un problema tanto para las parejas heterosexuales como para las del mismo sexo, y Hermanos de Italia cree que es importante ayudar a los niños a encontrar una familia", prometió Scurria.

Pero un proyecto de ley para facilitar las adopciones de padres del mismo sexo no parece ser una prioridad para el Gobierno de Meloni, y las adopciones estándar siguen estando prohibidas para las parejas del mismo sexo.

"Quieren que dejemos de tener hijos", argumenta Crocini, "pero seguiremos teniéndolos, y crecerán en un país que los discrimina".

Euronews se puso en contacto con el Ministerio de Familia e Igualdad de Oportunidades y con el senador de Hermanos de Italia y presidente de la facción del partido Lucio Malan para obtener más comentarios, pero no ha recibido respuesta.