Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado socialista italiano y supuesto cabecilla del escándalo de corrupción que ha sacudido el Parlamento Europeo abandonará pronto la cárcel después de casi cinco meses.

Permanecerá en arresto domiciliario y llevará un brazalete electrónico, según ha confirmado a Euronews la Fiscalía belga.

La decisión fue tomada por un juez tras una audiencia en Bruselas este jueves por la mañana.

Panzeri tendrá que presentarse en el juzgado cada dos meses, ha dicho la Fiscalía, lo que significa que su destino aún podría cambiar.

Los implicados en la trama

Panzeri fue arrestado el pasado nueve de diciembre y acusado de participación en organización criminal, corrupción y lavado de dinero.

Estos cargos también recaen sobre la ex eurodiputada griega Eva Kaili, su pareja Francesco Giorgi, el director de una ONG Niccolò Figà-Talamanca y el eurodiputado belga Marc Tarabella.

Giorgi, exasesor de Panzeri, y Figà-Talamanca ya no están en prisión. Giorgio también lleva brazalete electrónico. Kaili y Tarabella siguen entre rejas.

Por su parte, el exeurodiputado italiano Andrea Cozzolino, que se enfrentaría a los mismos cargos penales, está luchando contra su extradición de Italia a Bélgica.

Todos lo niegan

Los cinco individuos han negado su participación en cualquier delito.

Se considera que Panzeri es la pieza que une a todos los personajes de la extensa trama de dinero a cambio de favores, que implicaba grandes cantidades supuestamente pagadas por Catar y Marruecos con el objetivo de influir en las políticas dentro del Parlamento Europeo.

Catar y Marruecos niegan rotundamente las acusaciones, que, aseguran, son infundadas. El caso dio un giro sorprendente a mediados de enero cuando Panzeri firmó un llamado "acuerdo de arrepentimiento" con las autoridades belgas en el que se comprometía a compartir detalles "sustanciales y reveladores" sobre los supuestos intercambios de dinero en efectivo.

Panzeri admitió entonces su participación y se comprometió a identificar a las personas a las que supuestamente había sobornado.

También aceptó una pena de prisión limitada, una multa y la confiscación de sus bienes incautados.

"El señor Panzeri confiesa haber participado activamente en actos de corrupción en relación a Catar y Marruecos y, por tanto, haber sido corrompido y haber corrompido a otros", declaró su abogado Laurent Kennes a Euronews en enero, tras la firma del acuerdo.

Sus revelaciones habrían influido en los casos de Eva Kaili y Marc Tarabella, cuyas defensas han cuestionado la credibilidad del italiano como testigo.

¿Quién es Pier Antonio Panzeri?

Pier Antonio Panzeri, eurodiputado socialista durante tres mandatos, fue elegido por primera vez para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo en 2004.

Como legislador trabajó en temas de empleo, derechos sociales, asuntos exteriores, seguridad y ayuda al desarrollo.

Presidió la delegación para las Relaciones con los Países del Magreb de 2009 a 2017. Después pasó a presidir la subcomisión de Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta que dejó el Parlamento en 2019.

Como antiguo eurodiputado, Panzeri tenía derecho a una tarjeta de acceso permanente a las dependencias del Parlamento.

"Promover la lucha contra la impunidad"

En septiembre de 2019, pocos meses después de las elecciones europeas, fundó en Bruselas una organización sin ánimo de lucro llamada Fight Impunity, cuyo objetivo declarado era "promover la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad".

Fight Impunity, que no aparecía en el Registro de Transparencia de la UE -una base de datos en la que se supone que deben figurar las personas y organizaciones que intentan influir en el proceso legislativo y en la aplicación de las políticas de la UE- compartía la misma dirección que No Peace Without Justice, la ONG dirigida por Niccolò Figà-Talamanca.

Desde que estalló el escándalo a mediados de diciembre, tanto Eva Kaili como Francesco Giorgi han señalado a Panzeri como el gestor detrás de los intercambios de dinero.

En su domicilio se encontraron más de 600 000 euros en efectivo.

Según el diario belga Le Soir, Giorgi hizo de traductor de Panzeri, su antiguo jefe, durante las reuniones con funcionarios cataríes porque el eurodiputado italiano no habla inglés.