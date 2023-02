La Eurocámara ha retirado la inmunidad parlamentariaa Andrea Cozzolino y Marc Tarabella, dos de los eurodiputados involucrados con el escándalo de corrupción que afecta al Parlamento Europeo.

La votación de este juevesn durante una sesión plenaria en Bruselas llega después de una petición de la Fiscalía Federal belga presentada el 16 de enero y se produce dos días después de que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldara la moción. Ambos eurodiputados niegan cualquier implicación en la presión y los sobornos supuestamente efectuados por Catar y Marruecos.

El eurodiputado italiano Cozzolino no ha estado presente durante la votación, pero el belga Tarabella ha votado a favor del levantamiento de su propia inmunidad. "He pedido el levantamiento de la inmunidad desde los primeros días de este asunto para poder responder a las preguntas de los investigadores y ayudar a la justicia a esclarecer este caso", ha asegurado a la prensa tras la votación.

"Por respeto a las autoridades judiciales y al trabajo de la investigación, me abstuve de comentar las acusaciones aparecidas en la prensa. Era tentador responder a ellas, sobre todo porque soy inocente, pero aún no me he expresado y tampoco lo haré hoy para reservar mis explicaciones al juez. En cualquier caso, deben saber que no tengo nada que reprocharme", ha añadido.

Cuatro personas han sido detenidas e imputadas por participar en una organización criminal en el marco de la investigación sobre la presunta trama de sobornos en el Parlamento Europeo.

Se trata de la eurodiputada griega Eva Kaili, su compañero y asistente parlamentario Francesco Giorgi, el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri y el director de la ONG Niccolò Figà-Talamanca.

Panzeri, que precedió a Cozzolino al frente de la comisión parlamentaria UE-Marruecos, implicó a ambos hombres durante sus declaraciones con las autoridades belgas desde su detención a principios de diciembre, según un documento confidencial al que ha tenido acceso Euronews.

Según el documento, Panzeri aseguró ante un juez que Cozzolino aceptó intentar bloquear resoluciones contra Marruecos a cambio de dinero y que Tarabella -vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la península arábiga- recibió entre 120.000 y 140.000 euros en efectivo para apoyar determinadas posiciones a favor de Catar.

La eurodiputada francesa Manon Aubry, colíder del grupo de La Izquierda y ponente de las votaciones, ha celebrado los resultados de las votaciones.

"Con esta investigación, la justicia está haciendo su parte. Pero la política no. El Presidente del Parlamento y los principales grupos han traicionado la promesa de reformas ambiciosas hecha en la resolución adoptada en diciembre, y el "plan de acción de 14 puntos" presentado en su lugar por Roberta Metsola es una farsa", ha añadido.