Turquía es oficialmente candidata a entrar en la UE, pero sus negociaciones de adhesión llevan congeladas desde 2018 por el deterioro del Estado de derecho y la democracia.

Los ciudadanos turcos acudirán el domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en lo que la mayoría considera el desafío más serio al liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan desde que llegó al poder hace 20 años.

Kemal Kılıçdaroğlu, el candidato elegido por una oposición unida, lidera actualmente las encuestas y ha dicho que intentará restablecer la confianza con la UE y Occidente, que se encuentra ahora en mínimos históricos. La UE congeló las negociaciones de adhesión de Turquía en 2018 en respuesta al deterioro de la democracia turca.

Los líderes de la UE afirmaron en sus conclusiones de la cumbre de junio de 2018 que Turquía "se ha ido alejando cada vez más de la Unión Europea" y expresaron su preocupación por su "retroceso en el Estado de derecho y en los derechos fundamentales". También afirmaron que las negociaciones de adhesión de Turquía "han llegado efectivamente a un punto muerto" y que "no se puede considerar la apertura o el cierre de más capítulos".

Desde entonces, las operaciones navales de Ankara cerca de las islas griegas y Chipre han agravado aún más las tensiones, y la implicación de Turquía en los conflictos de Libia y Siria ha llevado a muchos europeos a considerar desestabilizadora su política en Oriente Próximo.

¿Qué pasa si gana la oposición ...

... con las negociaciones con la UE

Según los analistas, es poco probable que el resultado de las elecciones conduzca a la reanudación de las conversaciones con la UE. Aun así, se podría avanzar en algunos ámbitos si el nuevo gobierno turco cambia de rumbo.

"Nos encontramos en una coyuntura y un momento muy importantes, históricos, en los que se decidirá si el desarrollo seguirá siendo problemático para la democracia, para el Estado de derecho, pero también si continuará la agresividad frente a vecinos de la UE como Grecia y Chipre", ha asegurado a Euronews Sergey Lagodinsky, Presidente de la delegación UE-Turquía del Parlamento Europeo.

"Entraremos en una fase en la que la división entre Turquía y la UE será irreversible. Cualesquiera que sean las decisiones políticas que se tomen tras las elecciones, si éstas van en el sentido de abrir el país a la democracia y al Estado de derecho, si veremos reformas en el sistema judicial, algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, entonces deberíamos empezar a hablar, por ejemplo, de una actualización de (la) unión aduanera".

"Podemos empezar a hablar en caso de que se produzcan esas reformas. Podemos empezar a hablar de una liberalización del régimen de visados", ha añadido Lagodinsky.

Una victoria de la oposición significaría una oportunidad para renovar las relaciones entre la UE y Turquía debido a las promesas de campaña sobre el Estado de derecho y las libertades individuales, ha explicado Euronews Ilke Toygür, profesora de Geopolítica Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

"En segundo lugar, ellos (la oposición) afirman que van a reclamar la ubicación occidental de Turquía. Y en tercer lugar, y creo que también es muy importante para las relaciones con Turquía, van a empezar a desempeñar un papel constructivo en los asuntos regionales, en una Europa más amplia y en un sentido multilateral", ha añadido.

... con Rusia

También podría repercutir en la postura del país hacia Rusia. Las relaciones de Ankara con los aliados de la OTAN se han deteriorado en los últimos años debido, en parte, a las tensiones por los crecientes lazos de Turquía con Rusia.

Erdoğan ha llevado a cabo un "acto de equilibrio" diplomático desde que Rusia invadió Ucrania, oponiéndose a las sanciones occidentales a Rusia y manteniendo estrechos lazos con Moscú, al tiempo que enviaba drones a Kiev.

"La política con Rusia va a ser una cuestión a largo o medio-largo plazo para Turquía, porque hay un legado ahí de que las relaciones entre Turquía y Rusia son relativamente buenas. Y también existe una dependencia energética, nuclear y económica entre Turquía y Rusia en este momento", ha afirmado Toygur.

"Cambiar esta dinámica de la noche a la mañana no va a ser fácil para ningún gobierno, aunque sea el de la oposición", ha asegurado, señalando, no obstante, que si llega al poder, la oposición "será más sensible a las preocupaciones occidentales sobre Rusia, por ejemplo, cuando se trate de que Turquía ayude a Rusia a eludir las sanciones occidentales".

Marc Pierini, ex embajador de la UE en Turquía, también está de acuerdo en que algunas cosas no serán fáciles de cambiar sea cual sea el ganador de las elecciones.

"Algunas de las características de la Turquía actual, en particular el hecho de que haya aumentado su poder militar, no disminuirán. Tiene más influencia política que puede permanecer. Y también tiene otras características como la central nuclear, de electricidad, y que está construida y es propiedad y está operada por Rusia. Todavía no está en funcionamiento, pero lo estará. Eso no va a desaparecer. Así que quienquiera que llegue al poder tendrá que tenerlo en cuenta", ha declarado a Euronews.

... con las tensiones del Mediterráneo Oriental

Las relaciones con Grecia y Chipre también han alcanzado su peor momento en décadas, ya que Erdoğan, en los últimos dos años, ha lanzado amenazas veladas de invadir a su vecino y compañero en la OTAN, mientras que el diálogo entre Chipre y Turquía y los turcochipriotas se ha congelado en los últimos seis años.

El recién elegido Presidente de la República de Chipre, Nikos Christodulides, declaró en una entrevista a Euronews en marzo que las elecciones turcas serían una oportunidad para reavivar el diálogo.

"Las cuestiones seguirán siendo difíciles. Así que lo que se espera no es un milagro de la noche a la mañana", ha apuntado Pierini.

"Pero yo esperaría que volvieran a una especie de diálogo profesional sobre el tema en lugar de intercambiar amenazas y, ya sabe, rediseñar todas sus propias fronteras marítimas y demás. Y lo mismo con Grecia", ha añadido.

No obstante, quienquiera que gane las elecciones no podrá resolver estas cuestiones fácilmente, ha afirmado Toygur. "Las relaciones de Turquía [con la UE] no pueden debatirse al margen de las relaciones de Turquía con Chipre y Grecia, porque son miembros de la UE y extremadamente importantes a la hora de tomar decisiones".

"Así que personalmente creo que también habrá cierta oposición en estos ámbitos. Evidentemente, los intereses nacionales seguirán siendo los mismos por ambas partes, no sólo por parte turca, sino también en beneficio de los chipriotas y los griegos. Pero creo que si hay una relación más fructífera y se piensa en el lugar de Turquía en la región y en Europa en general, creo que podría haber mejoras incluso en estos expedientes tan complicados", ha defendido también.

Qué pasará si gana Erdoğan

Tanto Toygur como Pierini coinciden en que es poco probable que el líder turco modifique su política nacional e internacional en caso de permanecer en el poder.

De hecho, según Toygur, su victoria podría hacer que se endureciera aún más "porque la coalición con la que se alinea en estas elecciones es aún más de derechas. Así que yo esperaría incluso actitudes más temibles en lo que respecta a la democracia y a la política exterior".

Pierini ha añadido que no hay "ningún ejemplo en la historia contemporánea de una autocracia institucionalizada que de repente se transforme por milagro en una democracia dinámica. Simplemente no existe".