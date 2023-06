La presidenta de la Comisión Europea se encuentra de viaje por América Latina.

Fortalecer una asociación estratégica, este es el objetivo con el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha proseguido este martes su viaje por América Latina con una escala en Argentina. En un cambiante entorno geopolítico, la UE ve en el continente un aliado cada vez más importante.

En Buenos Aires, Von der Leyen y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha firmado un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materias primas sostenibles.

Otro de los temas centrales de su visita han sido las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, que lleva años encallado.

El lunes, junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Von der Leyen ha pedido a todas las partes que aceleren las conversaciones. "Ambos creemos que ha llegado el momento de concluir el acuerdo UE-Mercosur. Tenemos la ambición, los dos, de conseguirlo lo antes posible, como muy tarde a finales de año", ha asegurado Von der Leyen.

El acuerdo entre la UE y el bloque Mercosur - que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- lleva más de dos décadas gestándose.

En marzo, la UE envió una carta al Mercosur para establecer unos requisitos medioambientales más estrictos para los países sudamericanos con el fin de convencer a las naciones europeas de que ratificaran el acuerdo. Pero los brasileños desconfían de estos cambios de última hora y sospechan pueden preceder a unas sanciones europeas. "La premisa que debe existir entre socios estratégicos es la de la confianza mutua, no la desconfianza y las sanciones", ha apuntado Lula da Silva.

La carta de marzo no menciona explícitamente las sanciones, sino que propone hacer obligatorios algunos de los objetivos medioambientales establecidos por el Acuerdo de París. Al menos tres países de la UE ya han amenazado con no ratificar el pacto comercial si no se incluyen requisitos climáticos más estrictos.

No obstante, los analistas se muestran optimistas. "Debemos recordar, sin embargo, que el comercio entre los países de la UE y los de Mercosur, al largo de los ultimos 20 años, se ha incrementado aun sin acuerdo. (...) No hay una dificultad estratégica que esté signada por la ausencia de voluntad política", Adrian Bonilla, director ejecutivo de la Fundación EU-LAC

Von der Leyen continuará su viaje por América Latina con paradas en Chile y México. En cuanto al acuerdo comercial de Mercosur, está previsto que los negociadores de ambas partes se reúnan a finales de mes.