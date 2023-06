España dirigirá el debate político de la UE durante toda la segunda mitad del año.

Reforzar la soberanía industrial europea, mantener la unidad frente a los desafíos globales e impulsar los esfuerzos para acelerar la transición climática serán los ejes de la Presidencia española del Consejo Europeo, según ha detallado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este jueves.

Madrid tomará el relevo de Suecia en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio, lo que permitirá al país marcar la agenda y las prioridades políticas del bloque durante los próximos seis meses, antes de ceder las riendas a Hungría.

En una rueda de prensa este jueves en Madrid, el presidente español ha mencionado la reindustrialización como su primera prioridad, lo que, según ha dicho, ayudaría a la UE a garantizar su autonomía estratégica y su soberanía. "Creo que a lo largo de estos últimos cuatro años hemos extraído muchas lecciones de cuál ha sido el proceso de desindustrialización de Europa y también cuáles han sido las consecuencias y las debilidades y vulnerabilidades que hemos ido acumulando como consecuencia de ello", ha dicho.

Sánchez ha pedido la reubicación en Europa de industrias clave, en particular en los ámbitos de la energía y la sanidad, citando por ejemplo la escasez de equipos de protección individual que sufrieron algunos Estados miembros cuando estalló la pandemia de la COVID-19.

Pero también ha abogado por que la UE se mantenga a la cabeza tanto en innovación como en el marco regulador de tecnologías que cobrarán importancia en el futuro, como las energías renovables, la robótica y productos y servicios digitales como la inteligencia artificial.

"Clima, justicia social y unidad"

La transición ecológica es la segunda prioridad de Sánchez. El líder ha argumentado que si la UE no sólo se adapta sino que se anticipa al reto que representa, "también puede convertirlo en una inmensa oportunidad de prosperidad para el conjunto del continente".

También dijo que bien hecho, permitirá al bloque reducir las dependencias energéticas y de materias primas críticas que son cruciales para la fabricación y despliegue de energías renovables y "abaratar sustancialmente nuestra factura eléctrica".

En tercer lugar en la lista de prioridades de Sánchez está la justicia social y ha afirmado que un crecimiento económico nacional positivo no es el fin último y que se necesita una mejor redistribución de la riqueza en todo el bloque. "Tenemos que romper esa tendencia observada en estas últimas décadas, de que las ganancias empresariales no siempre han servido para reducir la desigualdad o mejorar las oportunidades y las condiciones de vida de la gente de a pie. Necesitamos una economía que tiene que ser mucho más competitiva, pero también, y no tiene por qué ser contradictorio, más justa y solidaria", ha apuntado.

Por último, quiere aprovechar la presidencia del país en el Consejo de la UE para "reforzar la unidad de la Unión Europea", de modo que no sólo pueda capear las "crecientes incertidumbres y tensiones geopolíticas", sino convertirse en "uno de los principales arquitectos del Nuevo Orden Internacional". Esto, dijo, no tiene por qué hacerse a expensas de la soberanía nacional.

Su lista de deseos incluye la profundización del mercado interior, la conclusión de la unión bancaria y el refuerzo de los instrumentos y fondos de financiación sostenible, como NextGenerationEU, el fondo de recuperación post-COVID destinado a acelerar el instrumento verde y digital.

La "optimización de los procesos de toma de decisiones" a nivel de la UE - el debate sobre cambiar las reglas de votación de la unanimidad a la mayoría cualificada en algunos ámbitos- y la adopción de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo también han sido citadas por el líder español como áreas de interés.

Los países de la UE alcanzaron un importante acuerdo la semana pasada, tras siete años de prolongadas discusiones sobre dos partes clave del Nuevo Pacto sobre migración, incluido un mecanismo obligatorio de solidaridad.

Desde entonces han comenzado las conversaciones con el Parlamento Europeo, colegislador, y la Comisión confía en que puedan concluir con éxito antes de que finalice su actual mandato en junio del año que viene.

Sin embargo, Sánchez, actualmente al frente de un gobierno socialista que está contra las cuerdas, no ha mencionadolas elecciones nacionales que se celebrarán apenas tres semanas después de que el país asuma la presidencia de la UE y que podrían desbancarle en beneficio de un nuevo ejecutivo conservador.