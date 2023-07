El Secretario General de la Alianza Atlántica se reunirá con los líderes de Suecia y Turquía en la cumbre de Vilna de la semana que viene.

Según el Secretario General de la OTAN, el acuerdo para la ratificación de la adhesión de Suecia a la OTAN está cerca. Jens Stoltenberg se ha reunido este jueves con representantes de Suecia, Turquía y Finlandia en la sede de la alianza militar en Bruselas.

El líder de la Alianza Atlántica ha anunciado que ha convocado una reunión entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para el lunes en Vilna, antes de la cumbre de la OTAN, con el fin de llegar a un acuerdo político. "Lo que es posible y para lo que todos estamos trabajando es para lograr una decisión positiva en la cumbre en la que Turquía deje claro que está dispuesta a ratificar. Pero aún nos queda trabajo por hacer y estamos trabajando en ello. Nos hemos reunido ahora, estamos trabajando durante el fin de semana, y el lunes me reuniré con el Primer Ministro y el Presidente", ha asegurado Stoltenberg.

Suecia solicitó el ingreso en la OTAN junto con Finlandia poco después de que Rusia invadiera Ucrania.

Pero Turquía ha bloqueado la candidatura de Estocolmo desde entonces, acusándola de dar protección terroristas kurdos del PKK. El jueves, un tribunal sueco condenó a un miembro del PKK por financiar el terrorismo utilizando las nuevas leyes antiterroristas.

El ministro sueco de Exteriores,Tobias Billström, ha asegurado que confía en haber cumplido todas las exigencias de Ankara. "No quiero entrar en detalles, ya que, después de todo, se trataba de una reunión a puerta cerrada y no queremos interferir en los debates en curso. Pero me gustaría reiterar que, desde nuestro punto de vista, creemos que hemos cumplido todos nuestros compromisos", declaró el Secretario General, Jens Stoltenberg, en su conferencia de prensa. Ahora estamos trabajando para la reunión que se celebrará al principio de la cumbre de Vilna la semana que viene", ha asegurado Billström.

Una vez alcanzado un acuerdo, el parlamento turco aún debe ratificar formalmente el ingreso de Suecia en la OTAN. Hasta ahora Hungría también se ha negado a hacerlo, pero Budapest afirma que no lo bloqueará.