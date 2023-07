Ucrania copa el protagonismo de la cumbre europea con Latinoamérica

Las distintas opiniones entre los países europeos y latinoamericanos complican el primer encuentro de los dos bloques desde 2015.

Ucrania se ha convertido en la manzana de la discordia de la Cumbre Unión Europea - America Latina que este lunes se abre en Bruselas. La última cita de este tipo tuvo lugar hace ocho años, en 2015, y con un contexto geopolítico completamente distinto.

Ahora, como entonces, el objetivo es relanzar las relaciones tanto políticas como económicas. Más de sesenta líderes participan en el encuentro, aunque con ausencias notables como la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La guerra en Ucrania ha sido uno de los temas que más polémica ha levantado. La Unión Europea se ha mostrado unida en su condena a la invasión rusa y ha apoyado a Kiev tanto política como económicamente.

Pero el posicionamiento sobre la guerra no es el mismo a ambos lados del Atlántico. "Los países latinoamericanos han dudado bastante a la hora de condenar a Rusia por diversas razones. Una de ellas tiene que ver con un enfoque más pragmático. Los países latinoamericanos tienen sus propios lazos económicos con Rusia y no pueden simplemente cortar esos lazos por una guerra que, en su opinión, está ocurriendo en Europa", ha defendido Gustavo Müller, investigador del Leuven Centre for Global Governance Studies. Para Müller también es importante el pacificismo imperante en América Latina. "Al mismo tiempo, también tienen su propia razón que proviene de una tradición de ser países del Sur Global que han adoptado un enfoque bastante sólido de neutralidad", ha apuntado el investigador brasileño.

Esta divergencia de opiniones está complicando la redacción de una declaración conjunta, explican fuentes europeas. Además, se rumoreaba que la cumbre pudiera contar con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, algo que finalmente no sucederá.

Inversiones y acuerdos comerciales

Pero el encuentro debe servir sobre todo para hacer avanzar los acuerdos comerciales que la UE tiene pendientes, como las actualizaciones de los acuerdos con Chile y México.

El otro gran reto es, sin duda, la finalización del acuerdo comercial con los países del Mercosur. Tras 20 años de negociación se cerró en 2019, pero desde entonces sigue bloqueado y su ratificación se ha complicado. Uno de los problemas es que Europa pide más compromisos medioambientales.

Asi como con los países del Mercosur, con Europa pidiendo más compromisos medioambientales. "Si nos fijamos en los distintos acuerdos comerciales que hemos estado discutiendo con los distintos países de América Latina durante muchos años, la mejor forma de asegurarnos de que se respetan las normas medioambientales en América Latina es avanzar y firmar y ratificar esos acuerdos", ha apuntado en una rueda de prensa previa a la cumbre el ministro de Exteriores de Espaá, José Manuel Albares.

La UE quiere también promover las inversiones en el continente. Bruselas destinará 10.000 millones de euros y España invertirá 9.400 millones, que espera que sean complementados con ayudas de otros países. Todo con un objetivo claro: reconquistar una de los territorios del mundo más ricos en materias primas criticas.