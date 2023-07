La divergencia sobre la guerra en Ucrania y la posibilidad de mencionar el colonialismo y la reparación, entre los obstáculos para el comunicado final de la cumbre entre la UE y América Latina.

Ha llegado el momento de relanzar las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe.

Tras ocho años sin cumbres, más de cincuenta líderes de ambos lados del Atlántico se reúnen en Bruselas durante dos días. Europa quiere recuperar influencia en la región tras constatar que la guerra de Ucrania está cambiando las reglas del juego en el tablero internacional. A lo que se suman las inversiones masivas de China en la zona. "Como éramos socios naturales, no prestamos suficiente atención, ésta es la razón. Los europeos no prestaron suficiente atención a los latinoamericanos. Y ahora tenemos que reaccionar y tener en cuenta el nuevo escenario geopolítico, con la emergencia de China y el nuevo papel de Rusia, tenemos que expresar y mostrar, no sólo preocupación, sino compromiso", ha apuntado el Alto Representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, a su llegada a la cumbre.

Pero más allá del comercio, hay varios debates abiertos sobre la redacción final de las conclusiones de la cumbre. A los países latinoamericanos les gustaría ver algún tipo de referencia al pasado colonial, así como reparaciones por la trata transatlántica de esclavos. "Tengo muchas esperanzas de que veamos un párrafo en la declaración que aborde los legados históricos del genocidio de los nativos y la esclavitud de los cuerpos africanos y algo hacia la justicia reparadora", ha pedido el primer ministro de San Vicente y las Granadinas y actual presidente de la CELAC, Ralph Gonsalves.

También hay controversia sobre cómo referirse a la guerra en Ucrania. Hay diferentes sensibilidades a ambos lados del Atlántico, pero también entre los países latinoamericanos. "Queremos por ambas partes un texto ambicioso y es cierto que hay algunas discusiones aún en curso sobre el proyecto de comunicado. Sobre Ucrania una cosa está clara: la gran mayoría de los países latinoamericanos decidieron condenar a Rusia y se tradujo en varias votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas", ha apuntado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Durante la votación en la ONU en marzo de 2022 hubo quienes condenaron la invasión, quienes mantuvieron una postura más neutral y quienes se alinearon con Rusia. Encontrar un lenguaje común que incluya todos estos puntos de vista será difícil.