Las elecciones generales en España dejan en el aire el próximo Gobierno

El bloque de derechas solo consigue sumar 169 escaños y el de la izquierda, 153, ambos lejos de la mayoría absoluta.

Las elecciones generales en España de este domingo pueden provocar un bloqueo en la gobernabilidad del país ya que los candidatos de PP y PSOE no disponen de los escaños suficientes para que sus líderes sean investidos finalmente como presidente del gobierno. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado los comicios sin cumplir las expectativas, ya que no suma con Vox, que logró un peor resultado que en 2019. Pedro Sánchez, por su parte, aguanta, pero revalidar el cargo de jefe del Ejecutivo dependerá, en cambio, del partido independentista catalán de Junts de Carles Puigdemont para seguir en Moncloa, dado el retroceso que ha sufrido ERC, el otro partido independentista catalán, en estas elecciones generales, que ha perdido 6 escaños.

Con el 94,97 por ciento escrutado, el PP ha logrado 136 escaños -47 más que hace 4 años- y Vox, 33 -19 menos-, que suman 169 diputados en el Congreso. Una cifra que no les da para gobernar, ni con la hipotética aportación del diputado de UPN y de Coalición Canaria, puesto que no alcanzan los 176 necesarios para lograr un nuevo Gobierno. El bloque de la izquierda, sin embargo, ha logrado 153 diputados de los que 122 son del PSOE, con un Pedro Sánchez que se mantiene tras su arriesgada campaña en los medios de comunicación, con más platós que mitines, y 31 de Sumar, la coalición de 15 partidos de Yolanda Díaz.

Para obtener los 176 escaños necesitarían un total 23 diputados más y sus aliados tradicionales en el Parlamento --ERC, Bildu, PNV y BNG (todos partidos regionales) — tienen juntos 19 asientos. Con lo que la investidura de Pedro Sánchez acabaría dependiendo de lo que decida Junts. El expresidente catalán huido en Bélgica ya aseguró antes de iniciarse la campaña electoral que su formación no daría apoyo ni a Sánchez ni a Feijóo, por lo que todo queda en el aire. La nota sorprendente es el resultado de EH Bildu, cerca de convertirse en el primer partido del País Vasco, mientras que el ERC es el gran perdedor de las elecciones, al caer hasta los 7 escaño.

Con estos resultados se produciría un bloqueo en el Parlamento que, de momento, permitirá seguir a Pedro Sánchez en Moncloa y podría desembocar en unas nuevas elecciones.