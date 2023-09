Los derechos de las personas con discapacidad podrían reconocerse en todo el continente dentro de unos años.

Bruselas ha presentado planes para una Tarjeta Europea de Discapacidad que permitiría a las personas demostrar que son discapacitadas en todos los países de la UE.

PUBLICIDAD

Actualmente existe un programa piloto en ocho Estados miembros, entre ellos Bélgica, donde se está probando la tarjeta, pero esta semana la Comisión Europea ha presentado una propuesta para ampliarla a todos los países de la UE. "Hoy desbloqueamos la libre circulación de los ciudadanos de la UE con discapacidad al garantizar el reconocimiento mutuo de su condición de discapacitados en Europa", declaró a la prensa en Bruselas Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad este miércoles.

"Esto facilitará la inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades, garantizando que las personas con discapacidad puedan acceder fácilmente a las ayudas destinadas a ellas en todos los Estados miembros".

Euronews ha hablado con Pierre Gyselinck en la capital belga, que tiene una discapacidad física y fue también una de las primeras personas en Europa en tener una Tarjeta Europea de Discapacidad. Cree que es una buena idea. "A veces puedes tener una discapacidad que nadie ve", ha recordado Gyselinck.

"Por ejemplo, cuando estuve en Italia, pedí asistencia en un museo y antes no me la daban porque no podía demostrar que era discapacitado", ha asegurado. "En aquella época no utilizaba silla de ruedas. Caminaba con bastón, pero no en silla de ruedas. Por suerte, [esta vez] la persona estuvo dispuesta a conseguirme una escúter para que pudiera visitar el museo", ha explicado.

La tarjeta otorgará a las personas con discapacidad igualdad de acceso a cualquier trato especial, como asistencia, entradas gratuitas y prioritarias a museos o plazas de aparcamiento preferentes.

Al reconocer las discapacidades en toda la UE, también pueden fomentarse los viajes y la movilidad para reducir los costes adicionales que suponen los desplazamientos al extranjero.

Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, ha asegurado a Euronews que se trata de un gran paso adelante.

"Cuando cruzamos fronteras, nuestra discapacidad no desaparece, y la tarjeta de discapacidad y la tarjeta de aparcamiento son prueba de la condición de discapacitado", ha dicho.

"Así, cuando vaya de Bélgica a Alemania, un ciudadano belga no tendrá que demostrar que es una persona con discapacidad. La tarjeta de discapacidad lo hará por esa persona".

La propuesta de la Comisión llega más de 13 años después de la primera demanda de una tarjeta de este tipo y ahora será debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de que pueda hacerse realidad dentro de unos años.