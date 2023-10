Por Maria Psara

El político pro-Kremlin podría volver a líderar el país con un discurso populista y proruso.

PUBLICIDAD

Los temores de Bruselas se han confirmado: el partido pro-Kremlin Smer ha ganado las elecciones en Eslovaquia. Su líder, Robert Fico, es ya un viejo conocido en Bruselas. Fue primer ministro de Eslovaquia durante tres legislaturas, en las que apoyo las decisiones de la UE. Pero ahora, su retórica ha cambiado radicalmente.

Fico ha sido acusado de populismo, con promesas electorales que no casan con la política exterior de la UE. Especialmente en lo que se refiere a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Pero antes, Fico tendrá que formar un gobierno de coalición. La analista Alena Kudzko, del centro de pensamiento Globsec, cree que puede ser un reto para la UE. "Si Robert Fico tiene intención de cumplir sus promesas preelectorales, lo más probable es que a la Unión Europea le resulte más difícil alcanzar un compromiso a nivel comunitario", ha apuntado.

Aunque confía en que sólo lo use como arma para negociar. "No significa que Robert Fico esté dispuesto a bloquear todas las decisiones en lo que respecta a Ucrania y Rusia, pero podría ser un negociador mucho más duro y podría querer más concesiones para Eslovaquia o para su gobierno a cambio de apoyar las decisiones de política exterior con las que no está de acuerdo", ha asegurado.

Fico dimitió en 2018 en medio de protestas masivas tras el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida.

Pero desencadenó una serie de investigaciones anticorrupción. A pesar de presentar cargos contra Fico, no fue posible imputarlo ya que gozaba de inmunidad parlamentaria.

El periodista eslovado Jaromir Novak ha asegurado que su entorno se ha visto involucrado en el caso. "Su último gobierno estuvo lleno de corrupción. En muchos casos su partido estuvo implicado en el asesinato del periodista de investigación. De aquella época, al menos 40 personas de su entorno, de la policía, los servicios secretos, los oligarcas, estan en la cárcel o se enfrentan ahora a la justicia. Así que, por supuesto, quiere protegerse a sí mismo y a sus aliados", ha explicado.

Hoy, Eslovaquia se ha convertido en un país profundamente polarizado. Para los eslovacos que viven en Bruselas, como Erik Zolcer, el resultado de las elecciones ha sido decepcionante. "Ha habido esperanzas de que el viejo sistema que vemos en Eslovaquia, el sistema de los oligarcas, de la mentira, de la desinformación, de la propagación del odio, acabe por fin. Había cierta esperanza. No me cabe duda de que Eslovaquia avanzará gradualmente hacia eso, pero por desgracia ahora mismo todavía no. Y fue una gran decepción ver que eso no está ocurriendo esta vez", ha lamentado Zolcer.

Si Fico logra formar Gobierno, Bruselas percibirá rapidamente si su populismo perdura o si vuelve a la senda europea.