El fracaso de Rusia a la hora de garantizar la paz y la seguridad en el enclave de Nagorno-Karabaj es una "traición" al pueblo armenio, ha asegurado Charles Michel a Euronews este lunes.

El presidente del Consejo Europeo ha condenado la actuación de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, presentes en Nagorno-Karabaj desde que Moscú negociara un acuerdo de paz en 2020, por mantenerse al margen mientras Bakú iniciaba su acción militar. "Está claro para todo el mundo que Rusia ha traicionado al pueblo armenio", ha dicho Michel al programa Global Conversation de Euronews.

"Rusia quería tener soldados sobre el terreno para garantizar este acuerdo de paz y seguridad. Pero vemos que la operación militar se inició sin la menor reacción de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz en el territorio. La Unión Europea, por su parte, no tenía ninguna fuerza ni presencia militar sobre el terreno", ha añadido.

Bakú ha recuperado recientemente el control de Nagorno-Karabaj de manos de los separatistas armenios tras iniciar ofensiva militar. Se calcula que unos 100.000 armenios han huido desde entonces por miedo a ser perseguidos, mientras las fuerzas azerbaiyanas refuerzan su control sobre la región.

Según los expertos, las acciones de Bakú constituyen un crimen de guerra, y Armenia ha acusado a su vecino de llevar a cabo una limpieza étnica.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, también ha condenado a Rusia por ignorar las señales de la escalada de Bakú y no proteger a los armenios que residen en la aislada y montañosa región. El Kremlin ha respondido acusando a Pashinyan de "sucumbir a la influencia occidental".

"Extremadamente decepcionado" por Azerbaiyán

Michel ha desempeñado un papel destacado en los recientes intentos de la UE de desescalar el conflicto, que dura ya décadas, convocando a ambas partes a conversaciones en Bruselas mientras Pashinyan buscaba el apoyo de Occidente.

Pero la UE ha sido criticada por sus infructuosos esfuerzos de mediación y por abstenerse de sancionar a Azerbaiyán. Miembros del Parlamento Europeo han calificado de "fracaso total" los intentos de mediación de Michel, acusando a los líderes de la UE de no nombrar al agresor e ignorar las súplicas de Armenia.

Michel ha negado estas críticas y ha asegurado a Euronews que "la mediación europea, que se llevó a cabo en paralelo con otras como la de Estados Unidos, nos permitió avanzar, por ejemplo con los intercambios de prisioneros, y comprender mejor cómo mejorar la conectividad de esta región para garantizar una mejor estabilidad futura".

"También avanzamos en textos que pretenden garantizar un futuro acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán", ha apuntado el presidente.

"Pero dicho esto, estoy muy decepcionado por la decisión que ha tomado Azerbaiyán y así se lo he expresado muy firmemente al presidente Aliyev", ha añadido.

Michel ha afirmado que la intervención de la UE es fundamental para garantizar la reapertura del corredor de Lachin -bloqueado por las fuerzas azerbaiyanas desde hace meses, lo que impide que suministros esenciales lleguen a la población armenia de Nagorno-Karabaj- y ha asegurado que el bloque seguirá prestando apoyo humanitario.

"Estamos muy comprometidos con el apoyo a Armenia, que está recibiendo un elevado número de refugiados que han abandonado su región de origen en Nagorno-Karabaj", ha explicado Michel. "También tenemos que seguir comprometidos a nivel político y diplomático para asegurarnos de que hay una reafirmación muy clara del respeto a la integridad territorial de Armenia".

"No nos rendiremos", ha afirmado.

La paz depende de la "voluntad de ambas partes"

Está previsto que Michel se siente con los líderes de ambos países, así como con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en los márgenes de una cumbre de la Comunidad Política Europea este jueves en Granada (España). Ya hubo conversaciones similares en las dos cumbres anteriores de la CPE, en octubre de 2022 y junio de 2023.

La paz, ha dicho, requerirá "una negociación que pueda fijar compromisos de ambas partes" aunque "hay una gran responsabilidad por parte de Azerbaiyán, que ha iniciado esta operación militar."

"Ahora le toca a Azerbaiyán mostrar buena voluntad comprometiéndose, respetando el derecho internacional, a proteger los derechos y la seguridad de toda la población que vive en Azerbaiyán, incluida la población armenia", ha añadido.

Michel se ha abstenido de calificar el éxodo forzoso de la población de Nagorno Karabaj de intento de limpieza étnica. "Es cierto que la inmensa mayoría de la población armenia ha abandonado la región y probablemente por miedo a cómo serán considerados por las autoridades azerbaiyanas. Una gran parte está ahora en Armenia, y por eso la UE debe entregar ayuda humanitaria", ha asegurado.

Azerbaiyán sigue siendo "un socio" para la UE

También ha afirmado que Bakú sigue siendo un socio de la UE a pesar de su descarado ataque.

"Azerbaiyán es hoy un socio, sí, es un socio. Eso no significa que la relación sea sencilla. No, no es sencilla. ¿Hay dificultades? Sí, y estas dificultades son reales y deben entenderse", ha explicado.

Michel ha negado que la UE haya hecho oídos sordos a los signos de hostilidad cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, definió a Bakú como un socio "digno de confianza" en 2022. El bloque cerró el año pasado un acuerdo para duplicar las importaciones de gas azerbaiyano de la UE para 2027 en un intento de desligarse de las importaciones de combustibles fósiles rusos.

"Entiendo el argumento, pero no es correcto", ha dicho Michel. "Demostramos la capacidad de Europa para diversificar muy rápidamente el suministro energético tras la invasión rusa de Ucrania y, por tanto, ahora tenemos muchas opciones en términos de suministro energético".

A la pregunta de si la UE debería reconsiderar su acuerdo de gas con Bakú, Michel ha respondido: "Por supuesto. Lo que ahora tenemos que estudiar es cómo normalizar la relación entre Armenia y Azerbaiyán para que podamos garantizar de forma firme e incontestable el reconocimiento mutuo de la integridad territorial de ambos países".

"Fomentaremos un proceso de normalización que pueda conducir a que ambas partes se comprometan a respetar las promesas que han hecho. Y la prioridad absoluta es garantizar que haya negociaciones sobre las fronteras territoriales", ha explicado.

"Es el proceso de mediación europeo el que ha garantizado avances en este sentido, sobre un tratado de paz para normalizar la relación y también sobre lo que llamamos conectividad, es decir, la posibilidad de que tanto la población de Armenia como la de Azerbaiyán puedan moverse en la región", ha detallado.

Michel también ha asegurado a Euronews que confía en que el apoyo de la UE y Occidente a Ucrania siga siendo inquebrantable, a pesar de que el gobierno polaco y el ganador de las elecciones eslovacas, Robert Fico, hayan prometido vetar el futuro suministro de armas del bloque. También han aparecido recientemente grietas en el apoyo de Washington a Kiev, con altos funcionarios cuestionando la estrategia de contraofensiva de las fuerzas armadas ucranianas.

"Hay riesgos de fisuras y rupturas, pero eso no significa que no estemos vigilantes", ha explicado

"Estamos vigilantes, porque la unidad de la UE requiere esfuerzo, trabajo político, colaboración y diplomacia", ha añadido.