La Comisión Europea se ha esforzado el martes en explicar los mensajes contradictorios enviados por sus funcionarios en relación con la ayuda del bloque a los territorios palestinos como reacción a la guerra que se desarrolla entre Israel y Hamás.

La atención se centró en Olivér Várhelyi, comisario europeo responsable de Ampliación y Vecindad, que el lunes por la tarde anunció repentinamente en redes sociales que "todos los pagos" a los palestinos se habían "suspendido inmediatamente" y que "todas las nuevas propuestas presupuestarias", incluidas las de 2023, se habían "pospuesto hasta nuevo aviso".

"No puede seguir todo como siempre", escribió en X, antes Twitter.

La categórica declaración obtuvo una rápida cobertura mediática y fue difundida en todo el mundo. Como la Comisión no dio inmediatamente más detalles que los publicados en las redes sociales, se percibió que la suspensión estaba relacionada con los fondos para el desarrollo, pero también con la ayuda humanitaria, que se canaliza a través de las agencias de la ONU sobre el terreno.

Esto provocó una fuerte oposicioón de algunos Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda, España y Luxemburgo, que argumentaron que el recorte no haría sino agravar la ya de por sí grave situación en la Franja de Gaza.

Janez Lenarčič, comisario europeo responsable de gestión de crisis, intentó calmar los ánimos y aclaró por X que "la ayuda humanitaria a los palestinos necesitados continuará mientras sea necesario" El mensaje, que parecía destinado a rebatir el primer mensaje de Várhelyi, puso de manifiesto las luchas internas en el Ejecutivo.

La Comisión tardó casi seis horas después de la publicación inicial de Várhelyi en las redes sociales en publicar un comunicado de prensa oficial en el que explicaba su decisión de llevar a cabo una "revisión urgente" de la ayuda del bloque a los territorios palestinos con el objetivo de garantizar que "ninguna financiación de la UE permita indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel".

"Como no había pagos previstos, no habrá suspensión de pagos", decía el comunicado, en lo que parecía una reprimenda apenas velada a Várhelyi. La Comisión subrayó que la revisión no afectaría al despliegue de los 27,9 millones de euros asignados este año a la ayuda humanitaria.

El martes, la Comisión ha tenido que hacer frente a un aluvión de preguntas sobre el proceso de toma de decisiones y la cadena de mando que precedió al anuncio del lunes.

Se ha conocido entonces que Várhelyi había actuado por iniciativa propia, sin la bendición de la presidenta Ursula von der Leyen ni conversaciones con ningún otro de sus colegas.

"El anuncio que hizo el comisario Várhelyi no fue precedido de consultas con ningún miembro del Colegio, ¿de acuerdo? Eso debe quedar absolutamente claro", ha dicho Eric Mamer, portavoz jefe de la Comisión.

Tras la publicación en X, los jefes de gabinete de todos los Comisarios se reunieron para elaborar una política común, ha explicado Mamer, que desembocó en la decisión de llevar a cabo una "revisión urgente" de la ayuda al desarrollo, por valor de 691 millones de euros a lo largo de varios años.

"No vamos a suspender nada hasta que hayamos llevado a cabo esta revisión, incluidos los pagos individuales, incluidos los programas", ha añadido Mamer.

"Pero reconocemos, y este es el resultado de la reunión de ayer, que es necesario volver a examinar la ayuda a Palestina en general porque la situación sobre el terreno está evolucionando".

El portavoz se ha negado a decir si la Presidenta von der Leyen había reprendido a Várhelyi por sus acciones unilaterales, pero ha subrayado que no había planes para restringir el acceso del comisario a X, una plataforma que ha utilizado en el pasado para expresar sus opiniones sin ambages.

"La presidenta está en contacto permanente con sus comisarios. Pero no voy a dar detalles de una relación pormenorizada de los contactos entre la presidenta y cada uno de los miembros del Colegio", ha dicho Mamer.

"En lo que estamos centrados no es en debates internos sobre quién debería haber anunciado qué en qué momento (y) siguiendo qué procedimiento. Se trata de asegurarnos de que nuestra reacción se corresponde con las necesidades sobre el terreno".

A la pregunta de si la revisión había sido motivada por nuevos indicios de que los fondos de la UE podrían estar llegando a Hamás, que el bloque considera una organización terrorista, Mamer ha negado tal hipótesis y ha hablado en cambio de un "sentimiento general de que es necesaria una prudencia particular en las actuales circunstancias".

La UE es el mayor donante de ayuda a los palestinos que residen en la Franja de Gaza, bajo el férreo control de Hamás, y Cisjordania, gobernada parcialmente por la Autoridad Palestina del Presidente Mahmud Abbas.

La mayor parte de los fondos para el desarrollo se destinan a proyectos de "construcción del Estado" en Cisjordania, como el Estado de Derecho, la sanidad, la educación y los sueldos de los funcionarios, mientras que la ayuda humanitaria se destina a ambas partes.