Euronews en español

Esta semana en El Estado de la Unión analizamos la compleja e importante posición del bloque en el conflicto en Oriente Medio, y hablamos del asunto con el ex primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb.

El Estado de la Unión.

Fue un momento triste y solemne de recuerdo. Flanqueada por los demás dirigentes de las instituciones de la UE, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, encabezó una ceremonia pública en homenaje a las víctimas israelíes asesinadas en los atentados de Hamás.

Metsola ofreció a Israel el respaldo de la UE, asegurando al embajador del país, que se encontraba junto a los presidentes, que Europa "está con vosotros", y condenando inequívocamente el terror de Hamás.

"No hay justificación para el terrorismo", recordaba Metsola. "Hamás es una organización terrorista. No representan las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. No ofrecen soluciones. Ofrecen derramamiento de sangre".

Hasta aquí todo claro. Pero la reacción de la UE a las masacres de Hamás en Israel fue confusa y embarazosa en el mejor de los casos, e incompetente en el peor.

Primero, el comisario de Ampliación, Olivér Várhelyi, anunció que la UE suspendería "inmediatamente" casi 700 millones de euros de ayuda a la Autoridad Palestina. Pocas horas después, el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, corrigió a Varhelyi afirmando que la ayuda humanitaria seguiría fluyendo.

Al día siguiente, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo lo siguiente: "El hecho es que en este momento las bajas en Gaza también están aumentando. Hay 150 000 desplazados internos, y la situación humanitaria es calamitosa, así que tendremos que apoyar más. No menos. Más".

Es decir, que en 24 horas, la UE pasó de no destinar dinero a los palestinos a destinar menos dinero y, por último, a destinar más dinero.

Además, Borrell anunció una "revisión urgente" de los programas de financiación de la Unión para asegurarse de que ningún dinero acabe en las arcas de Hamás. ¿Significa eso que Bruselas no está segura de que el dinero de los contribuyentes no haya ido a parar a Hamás en el pasado?

En cualquier caso, solo dos países del bloque cortaron los pagos a los palestinos, al menos temporalmente: Austria y Alemania. Los demás estaban dispuestos a seguir como siempre.

Entrevista a Alexander Stubb

Por supuesto, un grupo de 27 naciones no puede ser tan coherente en su política exterior como, por ejemplo, Estados Unidos. Pero lo cierto es que la UE quiere ser un actor geopolítico serio. Entonces, ¿cómo cuadrar el círculo? Sándor Zsiros habló con el ex primer ministro finlandés y actual candidato presidencial, Alexander Stubb.

Sándor Zsiros, Euronews: Hablemos de la reacción de las noticias sobre el ataque de Hamás a Israel. Algunos Estados miembros suspendieron rápidamente la ayuda al desarrollo y la Comisión Europea también hizo declaraciones similares. ¿Qué debería haberse hecho desde la Unión Europea?

Alexander Stubb: Creo que los únicos armas que tiene la Unión Europea en este momento son las sanciones o la ayuda al desarrollo. Así que probablemente tenga que considerar todas las armas de su arsenal porque, por supuesto, se trata de un acto de guerra. Israel tiene derecho a protegerse. Pero, al mismo tiempo, es muy importante que la Unión Europea trabaje en favor de la distensión y se asegure de que se respeta el derecho internacional humanitario.

Lo que ha hecho básicamente Hamás es atacar a Palestina Alexander Stubb Ex primer ministro de Finlandia

Euronews: ¿Cómo podemos trazar la línea entre castigar a Hamás y al mismo tiempo no castigar a toda la sociedad palestina?

Stubb: Creo que es muy difícil trazar esa línea, porque lo que Hamás ha hecho básicamente es atacar a Palestina, el sentido en que saben y sabían que esto va a haber ramificaciones de esto. Este conflicto va a escalar. Y ahora se trata más bien de intentar mantenerlo localmente en lugar de expandirlo regionalmente.

Así que lo que estamos presenciando es una forma cínica de asesinar a tus hermanos y hermanas y también, desde la perspectiva de Hamás, al enemigo. Por lo tanto, simplemente no puedo entender por qué se cometió este ataque sin sentido, a menos que haya actores más importantes detrás de él.

Euronews: Tras estos atentados, es comprensible que la Unión Europea se alinee ahora con la posición israelí. Pero muchos críticos dicen que esto en realidad limitará los futuros pasos que la diplomacia europea pueda dar, por ejemplo, en términos de garantizar los derechos de los palestinos. ¿Está usted de acuerdo?

Stubb: Lo que estamos viendo es un conjunto de conflictos incontrolados que pueden ser locales o regionales. Lo hemos visto con Rusia atacando Ucrania. Ahora lo hemos visto con Hamás atacando a Israel. Es muy importante que este tipo de conflictos no se extiendan a zonas como el Sahel, Nagorno Karabaj o el norte de Kosovo.

Euronews: Es bueno que mencione estos conflictos en Europa, porque tenemos una guerra en Ucrania. Tenemos conflictos entre palestinos e israelíes, y también un brote en el Cáucaso. ¿Qué nos dice esto sobre la futura situación de seguridad del continente europeo?

Stubb: Creo que Europa está dividida de forma bastante permanente. El nuevo orden mundial tardará unos diez años en asentarse. Y, por supuesto, siempre hay tres opciones: una es la competencia. La segunda es el conflicto y la tercera es la cooperación. Lo que me gustaría ver es competencia, pero también cooperación que evite el conflicto. Y creo que podemos contener la situación.

Manifestaciones en Europa

Las divisiones en los 27 Gobiernos de la UE sobre el conflicto palestino-israelí son un reflejo de los sentimientos y opiniones de nuestras sociedades europeas. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, los partidarios de ambos bandos salieron a la calle y se hicieron oír.

Manifestaciones, concentraciones y vigilias se sucedieron por toda Europa, trasladando el prolongado conflicto de Oriente Medio hasta nuestras puertas. En Francia, Reino Unido, Alemania y otros países, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad ante el temor de que la retórica del odio se convirtiera pronto en violencia real.

Y como es poco probable que la guerra entre Israel y Hamás termine mañana, la esperanza pasa por que la situación no se descontrole en las calles europeas.