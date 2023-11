Por Sophia Khatsenkova

La cuenta, que posee el logo de cuenta verificada, difunde información falsa sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás han aparecido cuentas falsas que se hacen pasar por entidades gubernamentales.

La última que está causando confusión y difundiendo desinformación es una que se hace pasar por la agencia nacional de inteligencia israelí, el Mosad.

A primera vista, parece una cuenta legítima en la plataforma X, antes conocida como Twitter

Tiene más de 130 000 seguidores y luce el logotipo oficial del Mosad.

También tiene la marca azul de Twitter, que solía significar una cuenta verificada. Ahora, no significa mucho desde que su CEO, Elon Musk, la convirtió en una función de pago.

La mayoría de las publicaciones de esta cuenta parecen informar sobre la actual guerra entre Israel y Hamás.

Resulta que todos estos detalles engañaron a muchos usuarios de las redes sociales, e incluso a periodistas, haciéndoles creer que se trataba de una cuenta legítima.

La cuenta ya había sido descubierta por un periodista de la BBC el 15 de octubre. En ella se compartía un fragmento de un videojuego en el que se afirmaba falsamente que se trataba de un vídeo real del conflicto.

Pero desde entonces, la cuenta ha cambiado su nombre por el de Mosad Commentary y sigue publicando información engañosa.

La última: Yemen había declarado la guerra a Israel. Sin embargo, el gobierno yemení nunca lo ha hecho.

Los rebeldes Houthi que controlan la capital del país lanzaron misiles contra objetivos israelíes la semana pasada

Pero la mayor parte del mundo reconoce al gobierno del presidente Hadi -que opera en la ciudad portuaria yemení de Adén y en Riad, Arabia Saudí- como los líderes legítimos de la nación

Y aunque los ataques con cohetes y aviones no tripulados suponen una escalada significativa, la declaración del grupo rebelde no llega a comprometerse a una guerra total, según Associated Press.

La misma cuenta también amplificó el rumor de que militantes de Hamás mataron a un bebé metiéndolo en un horno.

La afirmación infundada fue desmentida por FakeReporter, un sitio israelí de verificación de hechos, pero el daño ya estaba hecho, pues muchos pensaron que este post significaba que el Mosad había confirmado oficialmente la muerte del niño.

El post, que aún no ha sido eliminado, ha sido visto más de 2,5 millones de veces.

La única cuenta X oficial del Mosad es esta... Lleva inactiva desde 2020. Solo tiene 14 000 seguidores, se dedica sobre todo al reclutamiento y no ofrece actualizaciones ni comentarios sobre la actualidad.