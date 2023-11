Por Maria Psara

Varias familias han viajado hasta el Parlamento Europeo para pedir que los secuestrados por Hamás sean liberados.

Ha pasado más de un mes desde que Hamás tomó como rehenes al menos a 245 personas en Israel. Uno de ellos es el hijo de Shai Wenkert. Este miércoles ha visitado el Parlamento Europeo y ha pedido a la Unión Europea que les ayude a traer a sus familiares de vuelta a casa.

Wenkert ha mostrado imagenes en las que se ve a su hijo Omer siendo secuestrado por Hamás. El chico fue posteriormente esposado y desde el 7 de octubre está secuestrado. Asisitió al festival de música Nova en el que más de 250 personas fueron asesinadas por Hamás.

Otros cuatro familiares de rehenes están en el Parlamento Europeo para pedir más presión internacional para la liberación de rehenes.

Entre ellos está Yoni Asher. Su mujer y sus dos hijas fueron capturadas por Hamás. Su suegra, que también fue secuestrada, fue posteriormente asesinada. Más de 1400 personas fueron ejecutadas por Hamás el pasado 7 de octubre.

"Es difícil describir las emociones en una situación así. No podía hacer nada. Estaba indefenso. No podia hacer nada más que tirarme al suelo. Pero después, no hace mucho, decidí que era luchar por la vida de mi familia o morir. Así que no tengo dos opciones. Solo tengo una opción", ha asegurado Asher a Euronews.

Asher también ha tenido unas palabras para los niños de Gaza. "¿Sabes una cosa? Si el hijo o hija pequeño del que secuestró a mi bebé estuviera aquí a mi lado en este momento, ¿sabes lo que haría? Los abrazaría y los besaría. ¿Sabes por qué? Porque los niños son niños. ¿Pero qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías si tus hijos fueran secuestrados del salón de su abuela? ¿No utilizarías cualquier medio que tengas para recuperarlos y salvar sus vidas?", se ha preguntado.

Tanto Asher como Wenkert apoyan la guerra que está librando Israel en Gaza. Aunque otros familiares de víctimas piden al gobierno que inicie negociaciones con Hamás. Más de 10.000 gazatíes han sido asesinados por los ataques israelies.