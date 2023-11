Por Maria Psara

El Alto Representante ha anunciado que viajará a la zona para tratar de buscar un diálogo con sus l´íderes.

Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha mandado este lunes un mensaje claro en la reunión de ministros de Exteriores celebrada el lunes en Bruselas.

"Pedimos a Israel la máxima contención para salvar vidas civiles y condenamos la utilización por Hamás de personas en los hospitales como escudos, pero también expresamos nuestra preocupación por la grave situación de los hospitales que se están viendo muy afectados por los bombardeos", ha pedido el responsable de Política Exterior a la prensa. Josep Borrell también ha dado a conocer que viajará a la región para reunirse con los líderes y discutir la situación esta semana.

Según Hamás, todos los hospitales del norte de Gaza están ahora fuera de servicio y, debido a la falta de combustible, ya no hay electricidad.

"Tenemos que ver lo que está ocurriendo en los hospitales de Gaza. No son campos de batalla", ha apuntado Jean Asselborn, ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. "Tenemos que escuchar, en mi opinión, a Médicos Sin Fronteras, a los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que la gente y los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos no tienen ninguna posibilidad. No hay más oxígeno, no hay más agua, no hay más medicinas, así que esta gente va a morir", ha asegurado el luxemburgués.

Pero sigue habiendo divisiones a nivel europeo. Mientras que oficialmente Bruselas pide pausas humanitarias para que llegue más ayuda a Gaza, algunos países, entre ellos España y Bélgica, piden un alto el fuego. Alemania, no quiere ir tan lejos.

"Entiendo perfectamente el impulso en esta terrible situación, en la que niños, personas, mujeres, madres y familias inocentes no sólo sufren terriblemente, sino que también mueren", ha declarado el lunes Annalena Baerbock, ministra alemana de Asuntos Exteriores.

"Comprendo el ímpetu por un alto el fuego, pero los impulsos no bastan para ayudar a la gente a garantizar realmente la seguridad y la paz", ha defendido la alemana.

La Unión Europea también exige permitir a todos los civiles abandonar la zona de combate y que cualquier pausa humanitaria debe producirse de inmediato.