Era uno de los grandes frentes comunes del bloque, pero en los últimos meses se ha encontrado con varias piedras.

Antaño punto de convergencia política, el Pacto Verde Europeo es ahora fuente de oposición dentro de la UE.

El proyecto estrella de la Comisión Europea sufre cada vez más ataques: se cuestiona la Ley de Restauración de la Naturaleza, se prorroga diez años más el uso del herbicida glifosato, se rechaza el reglamento sobre pesticidas y se aplaza la estrategia química de la UE.

Para Jutta Paulus, eurodiputada alemana de Los Verdes, el ambiente internacional está perturbando el objetivo del bloque de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

"La gente dice: demasiadas crisis, no me molestes con demasiadas crisis. Tenemos guerra, tenemos inflación, tengo miedo de perder mi trabajo y no sé quién cuidará de mí cuando sea viejo porque nuestras sociedades están envejeciendo", dijo Paulus en una entrevista con Euronews.

"Todos estos problemas juntos, unidos a ataques populistas a través de las redes sociales, difundiendo noticias falsas, hacen una mezcla tóxica de rechazo contra el Pacto Verde".

La UE ha adoptado rápidamente múltiples leyes, como las que favorecen las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética, un impuesto fronterizo sobre el carbono y el eventual fin del motor de combustión.

Se han adoptado 12 de los 13 textos legislativos para cumplir el objetivo de 2030 de reducir las emisiones de CO2 en un 55%. Pero el esfuerzo no ha terminado, y el terreno político parece ahora favorable a un enfoque más derechista.

"A veces nos hemos pasado o la mayoría del Parlamento se ha pasad". Peter Liese, eurodiputado alemán del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), explicó a Euronews que "no se da a la gente la opción de elegir, sino que se toman decisiones muy prescriptivas a nivel europeo, lo que nunca es una buena idea".

"Si hacemos todo lo que quieren los Verdes, o no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos o perderemos muchos puestos de trabajo y competitividad. Y ambas cosas no son buenas.

"Debemos priorizar. No debemos exagerar y debemos llevarnos a la gente por delante", añadió.

Algunos sectores industriales y empresas, así como la comunidad agrícola, consideran que cumplir la normativa medioambiental supone una carga adicional. A pesar de estos vientos en contra, la Comisión se propone mantener el rumbo.

"Realmente tenemos que hacer dos cosas. Una es continuar con nuestra ambición porque es la realidad y el cambio climático está a las puertas de todos", dijo Wopke Hoekstra, comisario Europeo de Acción por el Clima, en una entrevista con Euronews.

"Dicho esto, tenemos que tender un puente para asegurarnos de que existe una perspectiva para nuestros ciudadanos. Hay una perspectiva para nuestras empresas y hacer más para asegurarnos de que las empresas pueden seguir esforzándose. Que la gente vea un futuro brillante, aunque las circunstancias puedan cambiar".

La protección del clima es algo más que una cuestión medioambiental. También interesa a la UE si no quiere quedar relegada en la carrera industrial por las tecnologías verdes frente a China y Estados Unidos, que quieren ganar esta batalla.

Las próximas negociaciones europeas para fijar objetivos medioambientales para 2040 serán, por tanto, un indicador de la ambición del bloque.