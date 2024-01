The Cube | ¿Se ha incendiado la Torre Eiffel?

Por James Thomas

En las redes sociales circulan imágenes en las que supuestamente se ve el icono parisino envuelto en llamas. Han sido vistas millones de veces y han recibido miles de comentarios y "me gusta". Pero, ¿son los vídeos reales? Veámoslo.

Un vídeo que ha circulado por TikTok y después por X muestra aparentemente a la Torre Eiffel ardiendo en medio del cielo parisino, con sirenas de los servicios de emergencia sonando de fondo. Además de tener casi siete millones de visitas en el momento de esta comprobación, también tiene muchos comentarios preguntando si el suceso es real e incluso si ha habido víctimas. Pues no, porque las imágenes no son reales.

Pueden comprobarlo en las retransmisiones en directo de la Torre Eiffel en Internet, ninguna de las cuales muestra un incendio o ningún signo de daños por fuego. Tampoco hay nada en el sitio web oficial de la Torre Eiffel. No ha habido ningún anuncio y todo sigue abierto y funcionando con normalidad.

De hecho, el vídeo se compartió por primera vez en YouTube el año pasado. Y si nos fijamos en su título, podemos ver que está etiquetado como VFX (efectos visuales) y CGI (imágenes generadas por ordenador). Así que no se trata de la gran emergencia que algunos podrían hacerle creer.

Vídeo que se publicó inicialmente en YouTube con efectos visuales e imágenes generadas por ordenador

También se han difundido en redes sociales muchas otras imágenes engañosas similares. Pero no se dejen engañar. Se trata de imágenes reales del incendio de la catedral de Notre Dame en 2019. Así que, sí, al menos es París. Pero no es la mundialmente famosa torre. En las imágenes que circulan en redes se puede ver la aguja de la catedral arder y derrumbarse en un incendio que llegó a destruir la mayor parte de su techo. El vídeo muestra luego otras imágenes engañosas de la Torre Eiffel con humo.

En una parte se ve una maqueta en llamas, mientras que otras son imágenes alteradas digitalmente. Vale la pena señalar que no ha habido ninguna declaración de figuras públicas que se habrían pronunciado de haberse incendiado un monumento tan emblemático. El presidente francés, Emmanuel Macron, no ha dicho nada, y no ha habido declaraciones de los servicios de emergencia en París.

Compare eso con el incendio de Notre Dame, que recibió amplia atención de los medios internacionales, así como declaraciones de apoyo de figuras en Francia y líderes de todo el mundo.

No hay de qué preocuparse, la Torre Eiffel sigue en pie.

