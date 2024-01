En una entrevista con Euronews, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, reclama que la ley de amnistía no esté "en riesgo".

Aragonès ha hechoun llamamiento a la "responsabilidad" tras el bloqueo a la tramitación de la ley de amnistía española en el Congreso de los Diputados el martes por la tarde. "Hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes para que esta ley de amnistía no esté en riesgo", ha pedido el presidente de la Generalitat en una entrevista con Euronews este miércoles en Bruselas. Aragonès quiere que el texto pueda ser aprobado "lo antes posible".

El voto en contra de Junts per Catalunya, el partido del ex presidente de la Generalitat el independentista Carles Puigdemont, evita que el texto pueda seguir su camino al Senado y lo devuelve a la comisión de Justicia del Congreso.El texto busca amnistiar a todos los implicados en el procès, desde el año 2012 hasta finales de 2023. Pero su controversia ha hecho que esté siendo analizado por la Comisión Europea, que por ahora no se ha manifestado.

A pesar de las amenazas de Junts a votar en su contra, la negativa del partido independentista fue una sorpresa ya que ha sido uno de los principales defensores de la ley. De hecho, la legislación fue una de las condiciones para que Junts apoyara la reelección del actual presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez. Pero ahora Junts considera que los últimos movimientos judiciales podrían poner en duda que la amnistía pueda aplicarse a Puigdemont.

Y este "no" abre la puerta a que pueda caer el Gobierno de Sánchez, que se apoya en una frágil mayoría. Para Aragonès es una "oportunidad histórica" para que Cataluña "obtenga más competencias". Sánchez "tendrá que tener el apoyo de los 14 diputados independentistas" para garantizar la estabilidad de su Gobierno.

Esta es ahora una de las mayores diferencias entre Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de Aragonés, antes socios de gobierno y ahora rivales políticos. "Yo reafirmo mi compromiso a utilizar todas las herramientas políticas democráticas para avanzar y para comprometernos en un futuro mejor y a encontrar soluciones", ha asegurado Aragonès, que preside la Generalitat desde 2020.

Aragonès pide un nuevo referéndum

Una de las cosas que quiere conseguir es un referéndum de independencia, algo que ya está negociando con Sánchez. "Todo lo que parecía imposible ahora está pasando. Por lo tanto, todo lo que nos dicen que es imposible si generamos las condiciones y continuamos nuestro compromiso, será posible en el futuro", ha apuntado el presidente.

Al ser preguntado si cree que Sánchez lo autorizará Aragonès argumenta que confía en sus "fuerzas y capacidades". Para él, es clave la negociación. "Del mismo modo que hace un año me decía que él [Sánchez] no veía la amnistía. Me dice que ahora no ve el referéndum. Yo me reafirmo en que yo hace un año veía la amnistía y pedía el referéndum. Ahora la amnistía está en camino. Y le digo que evidentemente nosotros seguiremos defendiendo el referéndum de autodeterminación", ha defendido.

Cataluña celebro dos referéndum unilaterales de independencia, en 2014 y 2017. Las consecuencias del segundo llevaron a la mitad del Gobierno de entonces, incluido Puigdemont, a Bélgica. Mientras que la otra mitad a la cárcel hasta 2021, cuando fueron indultados.