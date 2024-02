¿Puede la Unión Europea defenderse sola?

Por Euronews

Los países de la Unión Europea destinan 240 mil millones al año a gastos militares, pero en muchos aspectos siguen dependiendo de Estados Unidos.

Los comentarios de Donald Trump revelaron una realidad ignorada durante mucho tiempo: la Unión Europea no podría garantizar su propia seguridad por sí sola.

Mientras el expresidente estadounidense y candidato potencial para las próximas elecciones prometió no defender a los países de la OTAN que no gastan el 2 por ciento de su PIB en defensa, Europa se pregunta cómo lograr una verdadera “Unión de Defensa”.

Algunos expertos creen que la UE sigue dependiendo de Estados Unidos en múltiples áreas, y la guerra en Ucrania ha aumentado esta dependencia.

Si no es ahora, ¿cuándo empezará realmente a tomarse en serio la defensa europea? Nathalie Loiseau Eurodiputada de Renew Europe

Capacidades estratégicas

Mihai Sebastian Chihaia, analista político del European Policy Centre (EPC), cree que algunas "capacidades estratégicas muy necesarias para la UE", son las que atañen "al transporte estratégico, a las capacidades satelitales, a la conciencia marítima y aérea, y a la logística conjunta".

El gasto militar de los Estados miembros de la UE no es despreciable: 240.000 millones de euros en 2022, casi como China y más del doble que Rusia.

Pero el problema es la fragmentación: según la Agencia Europea de Defensa, el dinero gastado por los Estados miembros en la adquisición colaborativa de equipos de defensa representó menos del 20% de la adquisición total de equipos de defensa en 2021.

La forma en que se gasta este dinero es crucial, existiendo un dilema entre las necesidades a corto y largo plazo.

"En cuanto a las necesidades a corto plazo, por supuesto, necesitamos reponer municiones y capacidades y comprar urgentemente nuevas capacidades. Pero al mismo tiempo, también debemos mirar al largo plazo, es decir, el desarrollo de capacidades europeas de las que oímos hablar en la prensa y en las decisiones intermedias", explica Chihaia.

Una "Unión de Defensa"

El objetivo de una "Unión de Defensa" no es necesariamente construir un ejército de la UE, algo que parece imposible de lograr en esta etapa, sino al menos mejorar la interoperabilidad, la adquisición y el suministro de armas a nivel europeo.

Ya se han dado algunos pasos, como una ley para financiar con cargo al presupuesto de la UE la producción de municiones llamada ASAP o la creación de un cuerpo de "capacidad de despliegue rápido" de hasta 5.000 soldados para misiones de mantenimiento de la paz en el mundo. Pero se necesitan urgentemente otras medidas.

"Cuando hay una guerra de agresión en Europa contra Ucrania, cuando hay una guerra híbrida por parte de Rusia contra los Estados miembros de la UE, este es el momento no de librar una guerra, sino de disuadir el riesgo de una agresión contra uno de nosotros. Entonces, si no es ahora, no sé cuándo comenzará realmente a tomarse en serio la defensa europea", le dijo a 'Euronews' Nathalie Loiseau, eurodiputada de Francia por Renew Europe.

Una de las ideas en el aire, apoyada por el gobierno francés, es un bono de la UE para financiar gastos militares.